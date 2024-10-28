Мітингувальники у Тбілісі освистали кортеж Орбана
Київ • УНН
Під час візиту Віктора Орбана до Тбілісі місцеві жителі освистали автомобілі з прапорами Угорщини на проспекті Руставелі. Протестувальники скандували антиросійські гасла, в той час як прем'єр-міністр Угорщини заявив про підтримку Грузії.
Кілька машин із прапорами Угорщини проїхали проспектом Руставелі у столиці Грузії. Учасники акції протесту освистали їх, передає УНН із посиланням на Paper Kartuli.
Учасники акції кричали: "путін — х**ло" і "Русебо" ("Росіяни" — ред.).
Контекст Віктор Орбан прилетів до Тбілісі сьогодні увечері. За інформацією Formula, політик зупинився в готелі на проспекті Руставелі.
Додамо
"Офіційний візит до Грузії після виборів. Грузія – консервативна, християнська та проєвропейська держава. Замість марних лекцій їм потрібна наша підтримка на європейському шляху", - написав прем'єр-міністр Віктор Орбан у X перед тим, як його освистали у Тбілісі.
Візит Орбана до Тбілісі: в ЄС наголосили, що угорський прем'єр не отримував мандат на поїздку до Грузії 28.10.24, 18:09 • 16284 перегляди