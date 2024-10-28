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У Грузії опозиція вимагає повторних виборів - ЗМІ

Київ • УНН

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Опозиція Грузії вимагає проведення повторних виборів під міжнародним наглядом. Президент Саломе Зурабішвілі виступила на мітингу протесту, підтримавши вимоги демонстрантів та пообіцявши бути з народом.

У Грузії опозиція вимагає повторних виборів - ЗМІ

Опозиція в Грузії вимагає повторних виборів, які проведе міжнародна адміністрація. Про це заявив один із лідерів партії "Єдність-Національний рух" Георгій Вашадзе на мітингу біля парламенту Грузії, передає "Ехо Кавказу", передає УНН.

На акції також виступила президентка країни Саломе Зурабішвілі, яка раніше також відмовилась визнавати результати цих виборів.

"Вони вкрали ваш голос і намагалися вкрасти ваше майбутнє. Але ніхто не має на це права, і ви нікому цього не дозволите", - з цими словами президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до учасників протестного мітингу на проспекті Руставелі.

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"Ось прапор, з яким Грузія вперше проголосила свободу та незалежність у сучасну епоху, а це прапор, який є його продовженням, і перед обома прапорами я можу присягнути, що буду з вами протягом усього шляху на цьому європейському шляху", - додала президентка.

Вона заявила, що зараз "немає часу для песимізму".

"Нам потрібно дуже спокійно, цивілізовано, послідовними діями захистити наші голоси", - резюмувала Зурабішвілі.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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