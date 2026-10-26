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В Грузии нарастает политический кризис: оппозиция вышла на протесты и готовит масштабную акцию

Киев • УНН

 • 2238 просмотра

В Тбилиси стартовала новая протестная кампания оппозиции против властей и запрета пяти партий. Массовую акцию запланировали на 28 ноября.

В Грузии нарастает политический кризис: оппозиция вышла на протесты и готовит масштабную акцию
Фото: JAMnews

В столице Грузии Тбилиси состоялась масштабная акция протеста против политики правящей партии "Грузинская мечта". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle и грузинские СМИ.

Оппозиционные силы объявили о начале новой протестной кампании, кульминацией которой должна стать массовая демонстрация 28 ноября. Протесты проходят на фоне рассмотрения Конституционным судом иска о запрете пяти оппозиционных партий.

Детали

В воскресенье, 25 октября, тысячи людей вышли на улицы Тбилиси под лозунгом "Грузия без Иванишвили. Грузия заслуживает лучшего". Организаторами акции стали представители оппозиционных политических сил и гражданского общества. Протестующие собрались возле первого корпуса Тбилисского государственного университета, откуда направились в сторону проспекта Руставели. Участники шествия несли флаги Грузии, Европейского Союза и Украины, выражая несогласие с политикой действующей власти и ограничением деятельности оппозиции.

Акция стала началом новой протестной кампании, которую инициировал "Альянс оппозиции", объединяющий девять грузинских политических партий.

По информации издания "Кавказский узел", в демонстрации приняли участие тысячи людей. Также сообщалось о значительном присутствии правоохранителей.

Фото: JAMnews

Оппозиция анонсировала масштабные протесты 28 ноября

Один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Гварамия перед началом демонстрации заявил, что оппозиция начинает новую волну протестов, которая должна перерасти в значительно более масштабные выступления.

"Мы начинаем сегодня, и нам обязательно нужна кульминация — будет ли это 28 ноября или в последующие дни. Важно, чтобы 28-го числа нас было очень много, чтобы ветер не смог погасить огонь", — заявил Гварамия.

Лидер партии "Европейская Грузия" Гиги Церетели подчеркнул, что нынешняя акция не является протестом отдельной политической силы, а объединяет граждан, стремящихся к демократическим изменениям. По его словам, власти всё больше ограничивают возможности политической конкуренции, тогда как страна отдаляется от европейской интеграции.

"Сегодняшняя акция фактически является началом кампании. На 28 ноября запланировано проведение большой и важной акции. То, что сегодня происходит в Грузии с точки зрения разрушения демократии, действительно невозможно представить на фоне того, что мы были страной-чемпионом на пути евроинтеграции, а сегодня являемся аутсайдерами", — отметил Церетели.

Дата будущей демонстрации имеет символическое значение. Именно 28 ноября 2024 года грузинские власти объявили о решении не добиваться начала переговоров о вступлении страны в ЕС до конца 2028 года. Это вызвало масштабные антиправительственные выступления, продолжавшиеся в течение последующих месяцев. Оппозиция рассчитывает, что вторая годовщина начала этих протестов станет поводом для новой массовой мобилизации граждан.

В Грузии хотят запретить пять оппозиционных партий

Новая волна протестов проходит на фоне судебного процесса, инициированного правящей партией "Грузинская мечта".

В Конституционный суд Грузии поступил иск, подписанный 88 депутатами парламента, которые требуют признать неконституционной деятельность пяти политических объединений.

Речь идёт о следующих партиях и объединениях:

  • «Единство — Национальное движение»;
    • «Коалиция за перемены»;
      • «Сильная Грузия — Лело»;
        • «Федералисты»;
          • «За Грузию», которую возглавляет бывший премьер-министр Георгий Гахария.

            Представители правящей партии утверждают, что деятельность этих политических сил представляет угрозу конституционному строю государства. В частности, авторы иска обвиняют оппозиционные объединения в попытках насильственной смены власти, непризнании легитимности государственных институтов и действиях, которые, по мнению истцов, могут угрожать независимости и территориальной целостности Грузии.

            В то же время представители оппозиции категорически отвергают эти обвинения. Они убеждены, что судебный процесс носит политический характер и направлен на устранение основных конкурентов "Грузинской мечты" накануне парламентских выборов 2028 года.

            Конституционный суд продолжает рассмотрение дела

            Рассмотрение иска по существу началось 21 октября в Конституционном суде Грузии, расположенном в Батуми. Дело рассматривает пленум суда в составе семи судей. Заседания проходили 21, 22 и 23 октября.

            Во время слушаний представители оппозиционных партий обратились с рядом ходатайств. В частности, они предлагали привлечь экспертов Венецианской комиссии, получить консультативное заключение Европейского суда по правам человека и предоставить дополнительное время для подготовки правовой позиции. Однако суд отклонил поданные ходатайства.

            Следующее заседание назначено на 26 октября в 14:00 по местному времени. Суд должен продолжить рассмотрение дела и решить вопрос о дальнейшем исследовании аргументов сторон.

            Окончательное решение ожидается не позднее июня 2027 года, хотя суд может принять его раньше. Оно будет окончательным и не подлежит обжалованию в рамках национальной судебной системы.

            Европарламент осудил попытки запретить оппозицию

            Действия грузинских властей уже вызвали критику со стороны европейских институтов. 8 октября Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил попытки "Грузинской мечты" добиться запрета оппозиционных партий. За документ проголосовали 445 евродепутатов, 37 выступили против, еще 97 воздержались.

            Европарламентарии призвали грузинские власти отозвать соответствующий иск, подчеркнув угрозы для политического плюрализма и демократических институтов страны. Кроме того, Европарламент вновь призвал ввести адресные санкции против представителей грузинского руководства, которых считает ответственными за сворачивание демократических процессов.

            Контекст

            Политический кризис в Грузии продолжается с 2024 года. Весной того года страну охватили масштабные протесты против закона об иностранном влиянии, который критики сравнивали с российским законодательством об "иноагентах". Ситуация обострилась после парламентских выборов в октябре 2024 года, результаты которых оппозиция отказалась признавать.

            В конце ноября того же года правительство объявило о решении отложить продвижение к переговорам о членстве Грузии в Европейском Союзе до 2028 года. Это вызвало новые массовые демонстрации. Протесты неоднократно сопровождались столкновениями с полицией, задержаниями участников и применением специальных средств для разгона людей.

            Оппозиционные силы обвиняют "Грузинскую мечту" в постепенном отходе от демократических принципов и сближении с россией. Представители правящей партии эти обвинения отвергают и утверждают, что их политика направлена на сохранение стабильности и суверенитета государства. На этом фоне дальнейшее рассмотрение дела о возможном запрете оппозиционных партий и запланированная на 28 ноября массовая демонстрация могут стать определяющими событиями нового этапа политического противостояния в Грузии.

            Александра Василенко

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