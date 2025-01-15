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Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
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В Грузии напали на экс-премьера: подробности ночного инцидента

Киев  •  УНН

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В Батуми в отеле «Шератон» жестоко избили лидера оппозиционной партии Георгия Гахария, у него сотрясение мозга и сломанный нос. В нападении подозревают депутатов от правящей партии «Грузинская мечта».

В Батуми, в холле отеля "Шератон", ночью напали на экс-премьера, лидера оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария - у него сотрясение мозга и сломан нос. Об этом сообщает "Новости-Грузия", передает УНН.

Детали

Очевидцы утверждают, что в нападении участвовали депутат парламента от "Грузинской мечты" Дмитрий Самхарадзе, член Верховного совета Аджарии от партии власти Георгий Манвелидзе, а также другие лица.

В полиции сообщили, что открыли производство по статье уголовного кодекса об избиении. Никак не прокомментировали информацию о причастности к инциденту депутатов. 

"Пусть президент Франции позаботится об Украине": премьер Грузии прокомментировал заявление Макрона07.01.25, 14:59 • 45841 просмотр

СМИ отмечают, что патруль прибыл на место происшествия по вызову только через 40 минут, намного позже скорой помощи. К этому моменту персонал отеля уже начал убирать на месте где произошел инцидент.

В клинике, куда доставили Гахарию, сообщили, что он отказался от госпитализации и покинул больницу после оказания первой помощи.

По имеющимся данным, к нему было применено физическое насилие. Были проведены клинико-лабораторные и инструментальные исследования. Пациент в сознании, гемодинамика стабильна. В основном выражены были перелом кости носа и сотрясение головного мозга. Гемодинамика стабильная, пациент покинул клинику по собственному желанию

- сказала врач Тако Шантадзе.

Кроме Гахария, к врачам обратился также известный в Грузии журналист Звиад Коридзе. Инцидент с ним произошел до нападения на Гахария - когда он сидел в вестибюле отеля с женой. По его словам, к ним подошли  Дмитрий Самхарадзе с женщиной, которая была с ним. Они начали оскорблять его и партию "Единое национальное движение". 

Самхарадзе перешел на ругань, стал оскорблять меня и толкать столы. Когда я увидел, что все за их столиком поднялись и направились в мою сторону, я отправился в сторону лобби и попросил охрану о помощи. Охрана вмешалась, и в этот момент кто-то из нападавших ударил меня каким-то предметом

- сообщил журналист.

Грузия выдворяет иностранцев, участвовавших в протестах против замораживания вступления в ЕС04.01.25, 13:15 • 27029 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
georgii-gakhariyaГеоргий Гахария
hruziia-krainaГрузия

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