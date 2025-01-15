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У Грузії напали на експрем'єра: подробиці нічного інциденту

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У Батумі в готелі "Шератон" жорстоко побили лідера опозиційної партії Георгія Гахарія, у нього струс мозку та зламаний ніс. У нападі підозрюють депутатів від правлячої партії "Грузинська мрія".

У Батумі, в холі готелю "Шератон", вночі напали на експрем'єра, лідера опозиційної партії "За Грузію" Георгія Гахарія - у нього струс мозку і зламаний ніс. Про це повідомляє "Новости-Грузия", передає УНН.

Деталі

Очевидці стверджують, що в нападі брали участь депутат парламенту від "Грузинської мрії" Дмитрій Самхарадзе, член Верховної ради Аджарії від партії влади Георгій Манвелідзе, а також інші особи.

У поліції повідомили, що відкрили провадження за статтею кримінального кодексу про побиття. Ніяк не прокоментували інформацію про причетність до інциденту депутатів. 

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ЗМІ зазначають, що патруль прибув на місце події за викликом тільки за 40 хвилин, набагато пізніше за швидку допомогу. До цього моменту персонал готелю вже почав прибирати на місці де стався інцидент.

У клініці, куди доправили Гахарію, повідомили, що він відмовився від госпіталізації і покинув лікарню після надання першої допомоги.

За наявними даними, до нього було застосовано фізичне насильство. Були проведені клініко-лабораторні та інструментальні дослідження. Пацієнт у свідомості, гемодинаміка стабільна. Здебільшого виражені були перелом кістки носа та струс головного мозку. Гемодинаміка стабільна, пацієнт покинув клініку за власним бажанням

- сказала лікарка Тако Шантадзе.

Крім Гахарія, до лікарів звернувся також відомий у Грузії журналіст Звіад Корідзе. Інцидент із ним стався до нападу на Гахарія - коли він сидів у вестибюлі готелю з дружиною. За його словами, до них підійшли  Дмитрій Самхарадзе з жінкою, яка була з ним. Вони почали ображати його та партію "Єдиний національний рух". 

Самхарадзе перейшов на лайку, став ображати мене і штовхати столи. Коли я побачив, що всі за їхнім столиком піднялися і попрямували в мій бік, я вирушив у бік лобі і попросив охорону про допомогу. Охорона втрутилася, і в цей момент хтось із нападників ударив мене якимось предметом

- повідомив журналіст.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
heorhii-hakhariiaГеоргій Гахарія
hruziia-krainaГрузія

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