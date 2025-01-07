"Нехай президент Франції подбає про Україну": премʼєр Грузії прокоментував заяву Макрона

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував слова президента Франції Еммануеля Макрона, що останніми роками агресія РФ проти сусідніх країн значно зросла.

Про це повідомляє Sovanews, пише УНН.

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Кобахідзе заявив, якщо рф і втручається, то в контексті сусідніх країн це - лише Україна. Крім того, від порадив Макрону подбати про Україну.

Якщо Росія десь втручається, то, говорячи про сусідні країни, вона втручається в Україну. І краще для всіх подбати про Україну, яку прирекли на руйнування. Нехай президент Франції подбає про Україну, яка була приречена на руйнування. Я говорю про те, у чому справжня проблема - я не можу коментувати брехню. Я коментую проблему, з якою стикаються всі, - це зруйнована Україна