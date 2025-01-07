"Нехай президент Франції подбає про Україну": премʼєр Грузії прокоментував заяву Макрона
Київ • УНН
Іраклій Кобахідзе заперечив заяву Макрона про зростання агресії рф у сусідніх країнах, зазначивши, що це стосується лише України. Прем'єр Грузії порадив президенту Франції зосередитись на допомозі Україні.
Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував слова президента Франції Еммануеля Макрона, що останніми роками агресія РФ проти сусідніх країн значно зросла.
Про це повідомляє Sovanews, пише УНН.
Деталі
Кобахідзе заявив, якщо рф і втручається, то в контексті сусідніх країн це - лише Україна. Крім того, від порадив Макрону подбати про Україну.
Якщо Росія десь втручається, то, говорячи про сусідні країни, вона втручається в Україну. І краще для всіх подбати про Україну, яку прирекли на руйнування. Нехай президент Франції подбає про Україну, яка була приречена на руйнування. Я говорю про те, у чому справжня проблема - я не можу коментувати брехню. Я коментую проблему, з якою стикаються всі, - це зруйнована Україна
Довідково
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що останніми роками росія стала більш агресивною серед десяти сусідніх країн. Він згадує Грузію в цьому контексті і каже, що країна також стала свідком агресивного ставлення росії - через дестабілізацію виборчих процесів і закидання бюлетенів до урн 26 жовтня 2024 року.
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон заявив про неможливість швидкого вирішення конфлікту в Україні та необхідність реалістичних переговорів.