Макрон: "швидкого та легкого рішення в Україні не буде"

Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що "швидкого та легкого рішення в Україні не буде", у той час, як обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв швидке врегулювання, французький президент також вказав, що українці повинні "вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань", повідомляє Le Monde, пише УНН.

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"Новий американський президент сам знає, що у Сполучених Штатів немає шансів щось виграти, якщо Україна програє", і "капітуляція України не може бути корисною для європейців і американців", сказав президент Франції під час зустрічі з послами Франції.

За його оцінками, "авторитет" західних людей буде "пошкоджено", якщо вони погодяться на "компроміс" через "втому" від конфлікту.

Президент Франції також зазначив, що українці "повинні будуть вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань", оскільки "тільки вони можуть привести їх" до вирішення конфлікту, спричиненого російським вторгненням у 2022 році. "Сполучені Штати Америки мають допомогти нам змінити характер ситуації та переконати росію сісти за стіл переговорів", тоді як європейцям доведеться "вибудувати гарантії безпеки" для України, "що буде їхньою відповідальністю в першу чергу", оцінив Еммануель Макрон.

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