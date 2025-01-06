Макрон: "быстрого и легкого решения в Украине не будет"

ukenru
Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
11:33 • 36246 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
09:19 • 100209 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 171033 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 393597 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 320852 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 445327 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 220985 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 186790 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 143430 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 122980 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Обстрел повредил железную дорогу на Киевщине: что происходит с движением поездов

Обстрел повредил железную дорогу на Киевщине: что происходит с движением поездов

 • 119734 просмотра
"Эмилия Перес" и "Бруталист" триумфовали на "Золотом глобусе-2025"

"Эмилия Перес" и "Бруталист" триумфовали на "Золотом глобусе-2025"

 • 122040 просмотра
Зендая появилась на "Золотом глобусе" с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце

Зендая появилась на "Золотом глобусе" с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце

 • 119829 просмотра
Шутка на «Золотом глобусе» относительно жениха смутила Селену Гомес

Шутка на «Золотом глобусе» относительно жениха смутила Селену Гомес

07:56 • 108543 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

09:58 • 107222 просмотра
публикации
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

13:31 • 15323 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

11:09 • 68817 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

09:58 • 107222 просмотра
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 187163 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 393625 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

13:40 • 4618 просмотра
От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

13:18 • 9833 просмотра
Шутка на «Золотом глобусе» относительно жениха смутила Селену Гомес

Шутка на «Золотом глобусе» относительно жениха смутила Селену Гомес

07:56 • 108520 просмотра
Меган Маркл провела ребрендинг в новом шоу на Netflix: о чем идет речь

Меган Маркл провела ребрендинг в новом шоу на Netflix: о чем идет речь

 • 70186 просмотра
Зендая появилась на "Золотом глобусе" с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце

Зендая появилась на "Золотом глобусе" с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце

 • 119810 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Макрон: "быстрого и легкого решения в Украине не будет"

Макрон: "быстрого и легкого решения в Украине не будет"

Киев  •  УНН

 • 9048 просмотра

Read in English

Президент Франции заявил о невозможности быстрого решения конфликта в Украине и необходимости реалистичных переговоров.

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что "быстрого и легкого решения в Украине не будет", в то время, как избранный президент США Дональд Трамп пообещал быстрое урегулирование, французский президент также указал, что украинцы должны "вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам", сообщает Le Monde, пишет УНН.

Детали

"Новый американский президент сам знает, что у Соединенных Штатов нет шансов что-либо выиграть, если Украина проиграет", и "капитуляция Украины не может быть полезной для европейцев и американцев", сказал президент Франции во время встречи с послами Франции.

По его оценкам, "авторитет" западных людей будет "поврежден", если они согласятся на "компромисс" из-за "усталости" от конфликта.

Президент Франции также отметил, что украинцы "должны будут вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам", поскольку "только они могут привести их" к решению конфликта, вызванного российским вторжением в 2022 году. "Соединенные Штаты Америки должны помочь нам изменить характер ситуации и убедить россию сесть за стол переговоров", тогда как европейцам придется "выстроить гарантии безопасности" для Украины, "что будет их ответственностью в первую очередь", оценил Эммануэль Макрон.

Блинкен назвал позицию Украины на курщине "важной" для переговоров6 янв. 2025, 10:27 • 19968 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина