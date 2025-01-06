Макрон: "быстрого и легкого решения в Украине не будет"

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что "быстрого и легкого решения в Украине не будет", в то время, как избранный президент США Дональд Трамп пообещал быстрое урегулирование, французский президент также указал, что украинцы должны "вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам", сообщает Le Monde, пишет УНН.

Детали

"Новый американский президент сам знает, что у Соединенных Штатов нет шансов что-либо выиграть, если Украина проиграет", и "капитуляция Украины не может быть полезной для европейцев и американцев", сказал президент Франции во время встречи с послами Франции.

По его оценкам, "авторитет" западных людей будет "поврежден", если они согласятся на "компромисс" из-за "усталости" от конфликта.

Президент Франции также отметил, что украинцы "должны будут вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам", поскольку "только они могут привести их" к решению конфликта, вызванного российским вторжением в 2022 году. "Соединенные Штаты Америки должны помочь нам изменить характер ситуации и убедить россию сесть за стол переговоров", тогда как европейцам придется "выстроить гарантии безопасности" для Украины, "что будет их ответственностью в первую очередь", оценил Эммануэль Макрон.

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