Блинкен назвал позицию Украины на курщине "важной" для переговоров
Киев • УНН
Госсекретарь США заявил о критическом значении позиции Украины в курской области для будущих переговоров. Блинкен отметил необходимость гарантий безопасности для Украины из-за угрозы новой атаки Путина.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что позиция Украины в приграничном регионе россии курщина имеет критическое значение для любых будущих переговоров, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.
Детали
"Их позиция в курске важна, потому что, безусловно, это то, что повлияет на любые переговоры, которые могут состояться в следующем году", - сказал Блинкен журналистам в Сеуле.
Блинкен добавил, что уходящая администрация президента США Джо Байдена, которая предоставила Киеву миллиарды долларов в виде помощи по безопасности, хочет гарантировать, что "Украина будет иметь максимально сильные возможности для игры".
Блинкен заявил, что даже если переговоры состоятся, Украине все равно понадобятся "адекватные гарантии безопасности" против российского диктатора владимира путина. "В какой-то момент будет прекращение огня. По мнению путина, это не будет "игра закончена", - сказал Блинкен. "Его имперские амбиции остаются, и он будет пытаться отдохнуть, перевооружиться и, в конце концов, снова атаковать", - сказал Блинкен, призывая к "адекватному сдерживанию, чтобы он этого не сделал".
Дополнение
5 января сообщалось, что военнослужащие ВСУ начали наступление в отдельных районах курской области в рф.
Советник из Офиса Президента 6 января указал, что территория, которую контролируют украинские военные, начала увеличиваться в направлении российского города курска.