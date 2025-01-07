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"Пусть президент Франции позаботится об Украине": премьер Грузии прокомментировал заявление Макрона

"Пусть президент Франции позаботится об Украине": премьер Грузии прокомментировал заявление Макрона

Киев  •  УНН

 • 2072 просмотра

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Ираклий Кобахидзе опроверг заявление Макрона о росте агрессии РФ в соседних странах, отметив, что это касается только Украины. Премьер Грузии посоветовал президенту Франции сосредоточиться на помощи Украине.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, что в последние годы агрессия РФ против соседних стран значительно возросла.

Об этом сообщает Sovanews, пишет УНН.

Детали 

Кобахидзе заявил, если рф и вмешивается, то в контексте соседних стран это - только Украина. Кроме того, от посоветовал Макрону позаботиться об Украине.

Если Россия где-то вмешивается, то, говоря о соседних странах, она вмешивается в Украину. И лучше для всех позаботиться об Украине, которую обрекли на разрушение. Пусть президент Франции позаботится об Украине, которая была обречена на разрушение. Я говорю о том, в чем настоящая проблема - я не могу комментировать ложь. Я комментирую проблему, с которой сталкиваются все, - это разрушенная Украина

- подытожил премьер.

Справочно 

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в последние годы Россия стала более агрессивной среди десяти соседних стран. Он вспоминает Грузию в этом контексте и говорит, что страна также стала свидетелем агрессивного отношения России - из-за дестабилизации избирательных процессов и забрасывания бюллетеней в урны 26 октября 2024 года.

Напомним 

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности быстрого решения конфликта в Украине и необходимости реалистичных переговоров.

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаполитикаНовости Мира
iraklii-kobakhidzeИраклий Кобахидзе
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
ukrainaУкраина
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