Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, что в последние годы агрессия РФ против соседних стран значительно возросла.

Об этом сообщает Sovanews, пишет УНН.

Детали

Кобахидзе заявил, если рф и вмешивается, то в контексте соседних стран это - только Украина. Кроме того, от посоветовал Макрону позаботиться об Украине.

Если Россия где-то вмешивается, то, говоря о соседних странах, она вмешивается в Украину. И лучше для всех позаботиться об Украине, которую обрекли на разрушение. Пусть президент Франции позаботится об Украине, которая была обречена на разрушение. Я говорю о том, в чем настоящая проблема - я не могу комментировать ложь. Я комментирую проблему, с которой сталкиваются все, - это разрушенная Украина - подытожил премьер.

Справочно

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в последние годы Россия стала более агрессивной среди десяти соседних стран. Он вспоминает Грузию в этом контексте и говорит, что страна также стала свидетелем агрессивного отношения России - из-за дестабилизации избирательных процессов и забрасывания бюллетеней в урны 26 октября 2024 года.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности быстрого решения конфликта в Украине и необходимости реалистичных переговоров.