"Пусть президент Франции позаботится об Украине": премьер Грузии прокомментировал заявление Макрона
Киев • УНН
Ираклий Кобахидзе опроверг заявление Макрона о росте агрессии РФ в соседних странах, отметив, что это касается только Украины. Премьер Грузии посоветовал президенту Франции сосредоточиться на помощи Украине.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, что в последние годы агрессия РФ против соседних стран значительно возросла.
Об этом сообщает Sovanews, пишет УНН.
Детали
Кобахидзе заявил, если рф и вмешивается, то в контексте соседних стран это - только Украина. Кроме того, от посоветовал Макрону позаботиться об Украине.
Если Россия где-то вмешивается, то, говоря о соседних странах, она вмешивается в Украину. И лучше для всех позаботиться об Украине, которую обрекли на разрушение. Пусть президент Франции позаботится об Украине, которая была обречена на разрушение. Я говорю о том, в чем настоящая проблема - я не могу комментировать ложь. Я комментирую проблему, с которой сталкиваются все, - это разрушенная Украина
Справочно
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в последние годы Россия стала более агрессивной среди десяти соседних стран. Он вспоминает Грузию в этом контексте и говорит, что страна также стала свидетелем агрессивного отношения России - из-за дестабилизации избирательных процессов и забрасывания бюллетеней в урны 26 октября 2024 года.
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности быстрого решения конфликта в Украине и необходимости реалистичных переговоров.