"Грузинська мрія" вимагає визнати неконституційними три основні опозиційні об'єднання

"Грузинська мрія" у позові до Конституційного суду вимагає оголосити неконституційними три основні опозиційні об'єднання: "Єдиний національний рух", "Коаліцію за зміни" ("Ахалі") та "Сильну Грузію – Лело". Про це повідомив на брифінгу один із лідерів "Грузинської мрії", речник парламенту Шалва Папуашвілі, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Ці політичні партії практично у безперервному режимі відкидають як внутрішню, так і зовнішньополітичну легітимність чинного уряду та правлячої партії, а отже – і їхню конституційність. Тим самим ці партії визнають, що одна із сторін – або вони, або правляча партія – неминуче має бути визнана неконституційною. У нашій скарзі подано докази того, що саме ці політичні сили керуються неконституційними цілями – заявив Папуашвілі.

У списку немає партії експрем'єра Гахарія "За Грузію", депутати якої сьогодні перервали бойкот і увійшли до парламенту. У партії влада цей факт вітала, а в решті опозиції засудила, назвавши партію "За Грузію" зрадниками.

Також у списку потенційно "неконституційних партій" немає низки політичних об'єднань, яких у "Грузинській мрії" вважають сателітами "Єдиного Національного руху" ("Дроа", "Гірчі – більше свободи", "Стратегія Агмашенебелі", "Європейська Грузія", "Федерасти"). Папуашвілі пояснив, що зараз вони "нічого не означають", але якщо "набудуть істотного впливу на політичний процес, питання про їх неконституційність може бути поставлене на порядок денний".

Як пише видання, речник парламенту Грузії заявив, що Конституційний позов "Грузинської мрії" не поширюватиметься на 59 членів партії "Лело", які за результатами виборів до органів місцевого самоврядування стали членами міськрад. За його словами, "Грузинська мрія" цим рішенням поважає волю виборців.

