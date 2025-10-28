"Грузинська мрія" вимагає визнати неконституційними три основні опозиційні об'єднання

$42.070.07
Ексклюзив
14:36 • 2534 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
10:50 • 12443 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 27693 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 21872 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 21215 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 18996 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 15912 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 38495 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 30136 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
28 жовтня, 06:38 • 13324 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримки 28 жовтня, 07:51 • 13572 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" 28 жовтня, 08:22 • 28714 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф 09:50 • 25070 перегляди
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліція 10:32 • 11914 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від "врожаю в тіні". Частина 2 12:22 • 13371 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від "врожаю в тіні". Частина 2 12:22 • 13392 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 25087 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:42 • 27693 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 38495 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto28 жовтня, 07:00 • 30136 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Ренд Пол
Ліндсі Грем
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Німеччина
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйона 13:18 • 5160 перегляди
Кортні Кардаш'ян представила льодяники для вагінального здоров'я 12:53 • 5204 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" 28 жовтня, 08:22 • 28728 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати 28 жовтня, 07:39 • 38495 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога 27 жовтня, 19:31 • 37075 перегляди
"Грузинська мрія" вимагає визнати неконституційними три основні опозиційні об'єднання

Київ • УНН

 • 722 перегляди

Правляча партія «Грузинська мрія» подала позов до Конституційного суду, вимагаючи оголосити неконституційними три основні опозиційні об'єднання. Це «Єдиний національний рух», «Коаліція за зміни» («Ахалі») та «Сильна Грузія – Лело».

"Грузинська мрія" вимагає визнати неконституційними три основні опозиційні об'єднання

"Грузинська мрія" у позові до Конституційного суду вимагає оголосити неконституційними три основні опозиційні об'єднання: "Єдиний національний рух", "Коаліцію за зміни" ("Ахалі") та "Сильну Грузію – Лело". Про це повідомив на брифінгу один із лідерів "Грузинської мрії", речник парламенту Шалва Папуашвілі, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Ці політичні партії практично у безперервному режимі відкидають як внутрішню, так і зовнішньополітичну легітимність чинного уряду та правлячої партії, а отже – і їхню конституційність. Тим самим ці партії визнають, що одна із сторін – або вони, або правляча партія – неминуче має бути визнана неконституційною. У нашій скарзі подано докази того, що саме ці політичні сили керуються неконституційними цілями 

– заявив Папуашвілі.

У списку немає партії експрем'єра Гахарія "За Грузію", депутати якої сьогодні перервали бойкот і увійшли до парламенту. У партії влада цей факт вітала, а в решті опозиції засудила, назвавши партію "За Грузію" зрадниками.

Берлін відкликає посла з Грузії: дипломат став мішенню атак проросійського уряду Тбілісі19.10.25, 16:32 • 4230 переглядiв

Також у списку потенційно "неконституційних партій" немає низки політичних об'єднань, яких у "Грузинській мрії" вважають сателітами "Єдиного Національного руху" ("Дроа", "Гірчі – більше свободи", "Стратегія Агмашенебелі", "Європейська Грузія", "Федерасти"). Папуашвілі пояснив, що зараз вони "нічого не означають", але якщо "набудуть істотного впливу на політичний процес, питання про їх неконституційність може бути поставлене на порядок денний".

Як пише видання, речник парламенту Грузії заявив, що Конституційний позов "Грузинської мрії" не поширюватиметься на 59 членів партії "Лело", які за результатами виборів до органів місцевого самоврядування стали членами міськрад. За його словами, "Грузинська мрія" цим рішенням поважає волю виборців.

Берлін відкликає посла з Грузії: дипломат став мішенню атак проросійського уряду Тбілісі19.10.25, 16:32 • 4230 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Грузинська мрія
Георгій Гахарія