Берлін відкликає посла з Грузії: дипломат став мішенню атак проросійського уряду Тбілісі

Київ • УНН

 • 1338 перегляди

Німеччина відкликає посла Петера Фішера з Грузії для консультацій через "систематичні нападки" грузинської влади. Це сталося на тлі загострення відносин між Берліном і Тбілісі, де уряд агітує проти ЄС та Німеччини.

Берлін відкликає посла з Грузії: дипломат став мішенню атак проросійського уряду Тбілісі

Німеччина відкликає свого посла з Грузії на тлі загострення політичної напруги та дедалі більш ворожої риторики з боку проросійського уряду країни. Як повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини, дипломат Петер Фішер став об’єктом систематичних нападок з боку грузинської влади. Про це йдеться в матеріалі Politico, пише УНН.

Деталі

Протягом багатьох місяців грузинське керівництво агітує проти ЄС, Німеччини, а також особисто посла Німеччини Фішера 

– заявило Федеральне міністерство закордонних справ ФРН у дописі в соцмережі Х, повідомивши про рішення відкликати посла "для консультацій щодо подальших дій".

Ескалація між Тбілісі та Берліном

Загострення у відносинах між Берліном і Тбілісі триває вже кілька місяців. Минулого місяця МЗС Грузії викликало Фішера на розмову, звинувативши його у "просуванні радикального порядку денного всередині країни" та застерігши "не втручатися у внутрішні справи Грузії".

Німецьке видання Der Spiegel повідомило, що дипломат опинився під тиском після того, як відвідував судові засідання проти опозиційних політиків, а також орендував будинок, який раніше належав одному з лідерів опозиції. Ці дії стали приводом для атак із боку грузинського уряду та прорежимних медіа.

Політична криза в Грузії

Напруга між Грузією та європейськими партнерами різко зросла після інавгурації нового президента Михайла Кавелашвілі, відомого ультраправими поглядами та відкритими симпатіями до москви. Його обрання, за повідомленнями опозиції, супроводжувалося масовими фальсифікаціями.

Відтоді уряд Іраклія Кобахідзе фактично заморозив процес вступу до ЄС, що спричинило масштабні вуличні протести. Саме на цьому тлі рішення Берліна відкликати свого посла стало символічним кроком, який може свідчити про поглиблення дипломатичної ізоляції Тбілісі.

Петер Фішер – не єдина жертва антиевропейської кампанії в Грузії. Напередодні грузинська влада оштрафувала міністерку закордонних справ Фінляндії, яка публічно висловила підтримку проєвропейським протестувальникам у Тбілісі.

Ситуація у Грузії, за даними німецького МЗС, буде обговорена на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.

Степан Гафтко

