Грузія направила ноту протесту ОБСЄ через участь голови організації у протестній акції у Тбілісі
Київ • УНН
МЗС Грузії висловило протест секретаріату ОБСЄ через участь голови організації Еліни Валтонен в антиурядовій акції в Тбілісі. Грузія розцінює дії Валтонен як спробу ввести міжнародне співтовариство в оману та зловживання мандатом.
МЗС Грузії направило ноту протесту до секретаріату ОБСЄ через появу на антиурядовій акції в Тбілісі чинної голови організації, глави МЗС Фінляндії Еліни Валтонен, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".
Деталі
У ноті йдеться про те, що 14 жовтня Валтонен відійшла від програми свого офіційного візиту, приєдналася до невеликої групи активістів, які "вільно, але незаконно перекрили головний проспект Тбілісі", і публічно зробила заяву "що не відображає дійсності". МЗС Грузії розцінює це як "свідому спробу ввести міжнародну спільноту в оману щодо ситуації в Грузії".
"Ці дії суперечать духу співробітництва в рамках ОБСЄ і можуть бути розцінені як зловживання мандатом чинного голови, що підриває довіру та очікуваний нейтралітет", – наводить звернення міністерства Громадський мовник Грузії.
Участь в акції спричинила скасування зустрічі прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе вранці 15 жовтня. Валтонен же стверджує, що переговори довелося перенести з її ініціативи через графік, що змінився.
На мітингу Валтонен записала відеозвернення зі словами підтримки протестувальникам, які "стурбовані репресивним курсом своєї країни" та "мають повне право на демократію, свободу слова та основні права людини". Кобахідзе особливо обурило, що Валтонен піднесла ситуацію так, ніби акція тільки починалася, хоча насправді мітинг був у розпалі.