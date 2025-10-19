$41.640.00
Берлин отзывает посла из Грузии: дипломат стал мишенью атак пророссийского правительства Тбилиси

Киев • УНН

 • 1206 просмотра

Германия отзывает посла Петера Фишера из Грузии для консультаций из-за «систематических нападок» грузинских властей. Это произошло на фоне обострения отношений между Берлином и Тбилиси, где правительство агитирует против ЕС и Германии.

Берлин отзывает посла из Грузии: дипломат стал мишенью атак пророссийского правительства Тбилиси

Германия отзывает своего посла из Грузии на фоне обострения политической напряженности и все более враждебной риторики со стороны пророссийского правительства страны. Как сообщило Министерство иностранных дел Германии, дипломат Петер Фишер стал объектом систематических нападок со стороны грузинских властей. Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.

Подробности

В течение многих месяцев грузинское руководство агитирует против ЕС, Германии, а также лично посла Германии Фишера 

– заявило Федеральное министерство иностранных дел ФРГ в сообщении в соцсети Х, сообщив о решении отозвать посла "для консультаций относительно дальнейших действий".

Эскалация между Тбилиси и Берлином

Обострение в отношениях между Берлином и Тбилиси продолжается уже несколько месяцев. В прошлом месяце МИД Грузии вызвал Фишера на разговор, обвинив его в "продвижении радикальной повестки дня внутри страны" и предостерег "не вмешиваться во внутренние дела Грузии".

Грузия направила ноту протеста ОБСЕ из-за участия главы организации в протестной акции в Тбилиси16.10.25, 13:43 • 2854 просмотра

Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что дипломат оказался под давлением после того, как посещал судебные заседания против оппозиционных политиков, а также арендовал дом, который ранее принадлежал одному из лидеров оппозиции. Эти действия стали поводом для атак со стороны грузинского правительства и прорежимных медиа.

Политический кризис в Грузии

Напряжение между Грузией и европейскими партнерами резко возросло после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили, известного ультраправыми взглядами и открытыми симпатиями к москве. Его избрание, по сообщениям оппозиции, сопровождалось массовыми фальсификациями.

Грузия вводит бессрочный запрет на выезд для осужденных за экономические преступления15.10.25, 21:06 • 3344 просмотра

С тех пор правительство Ираклия Кобахидзе фактически заморозило процесс вступления в ЕС, что вызвало масштабные уличные протесты. Именно на этом фоне решение Берлина отозвать своего посла стало символическим шагом, который может свидетельствовать об углублении дипломатической изоляции Тбилиси.

Петер Фишер – не единственная жертва антиевропейской кампании в Грузии. Накануне грузинские власти оштрафовали министра иностранных дел Финляндии, которая публично выразила поддержку проевропейским протестующим в Тбилиси.

Ситуация в Грузии, по данным немецкого МИД, будет обсуждена на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.

Грузия ужесточает наказание за нарушения на акциях протеста: до 60 суток ареста17.10.25, 19:48 • 1980 просмотров

Степан Гафтко

