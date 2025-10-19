Берлин отзывает посла из Грузии: дипломат стал мишенью атак пророссийского правительства Тбилиси
Киев • УНН
Германия отзывает посла Петера Фишера из Грузии для консультаций из-за «систематических нападок» грузинских властей. Это произошло на фоне обострения отношений между Берлином и Тбилиси, где правительство агитирует против ЕС и Германии.
Германия отзывает своего посла из Грузии на фоне обострения политической напряженности и все более враждебной риторики со стороны пророссийского правительства страны. Как сообщило Министерство иностранных дел Германии, дипломат Петер Фишер стал объектом систематических нападок со стороны грузинских властей. Об этом говорится в материале Politico, пишет УНН.
Подробности
В течение многих месяцев грузинское руководство агитирует против ЕС, Германии, а также лично посла Германии Фишера
Эскалация между Тбилиси и Берлином
Обострение в отношениях между Берлином и Тбилиси продолжается уже несколько месяцев. В прошлом месяце МИД Грузии вызвал Фишера на разговор, обвинив его в "продвижении радикальной повестки дня внутри страны" и предостерег "не вмешиваться во внутренние дела Грузии".
Грузия направила ноту протеста ОБСЕ из-за участия главы организации в протестной акции в Тбилиси16.10.25, 13:43 • 2854 просмотра
Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что дипломат оказался под давлением после того, как посещал судебные заседания против оппозиционных политиков, а также арендовал дом, который ранее принадлежал одному из лидеров оппозиции. Эти действия стали поводом для атак со стороны грузинского правительства и прорежимных медиа.
Политический кризис в Грузии
Напряжение между Грузией и европейскими партнерами резко возросло после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили, известного ультраправыми взглядами и открытыми симпатиями к москве. Его избрание, по сообщениям оппозиции, сопровождалось массовыми фальсификациями.
Грузия вводит бессрочный запрет на выезд для осужденных за экономические преступления15.10.25, 21:06 • 3344 просмотра
С тех пор правительство Ираклия Кобахидзе фактически заморозило процесс вступления в ЕС, что вызвало масштабные уличные протесты. Именно на этом фоне решение Берлина отозвать своего посла стало символическим шагом, который может свидетельствовать об углублении дипломатической изоляции Тбилиси.
Петер Фишер – не единственная жертва антиевропейской кампании в Грузии. Накануне грузинские власти оштрафовали министра иностранных дел Финляндии, которая публично выразила поддержку проевропейским протестующим в Тбилиси.
Ситуация в Грузии, по данным немецкого МИД, будет обсуждена на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.
Грузия ужесточает наказание за нарушения на акциях протеста: до 60 суток ареста17.10.25, 19:48 • 1980 просмотров