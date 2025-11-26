$42.400.03
У Грузії опозиціонеру Мелії дали 1,5 роки в'язниці за те, що він облив водою суддю

Київ • УНН

Наразі Мелія відбуває 8-місячний термін за неявку на засідання спірної парламентської комісії, яка з ініціативи правлячої "Грузинської мрії" вивчала ймовірні злочини попереднього уряду. Термін його ув'язнення мав спливти у січні.

У Грузії опозиціонеру Мелії дали 1,5 роки в'язниці за те, що він облив водою суддю

Тбіліський міський суд засудив до 1 року та 6 місяців в'язниці лідера опозиційної "Коаліції за зміни" Ніку Мелія, визнавши його винним у образі судді, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Деталі

Мелія висунули звинувачення за статтею 366 КК Грузії після того, як на засіданні 30 травня він хлюпнув водою до судді Іраклія Швангірадзе, заявивши, що той діє на політичне замовлення.

Наразі Мелія відбуває 8-місячний термін за неявку на засідання спірної парламентської комісії, яка з ініціативи правлячої "Грузинської мрії" вивчала ймовірні злочини попереднього уряду. Термін його ув'язнення мав спливти у січні.

У Грузії ліквідують Антикорупційне бюро та Службу захисту даних17.11.25, 16:04 • 2703 перегляди

З урахуванням застосування принципу поглинання вже відбутий термін зарахують до нового вироку, а Мелія проведе у в'язниці ще 14 місяців.

"Це рішення було очікуваним. Схоже, влада вирішила, що Ніка має залишитись у в'язниці… Ми спробуємо оскаржити це рішення в апеляційному суді", — заявив адвокат опозиціонера.

Водночас Мелія та ще сім опозиціонерів проходять у справі про спробу повалення державної влади. Мелія загрожує від двох до чотирьох років у разі визнання винним за частиною 1 статті 318 (саботаж).

На сьогоднішньому засіданні Мелія не був присутній, але у дворі суду його прихильники проводили акцію протесту і шумом зустріли вирок, одного з них затримали.

"П’ять хвилин до диктатури": Грузія швидко відвертається від західного курсу – Reuters18.11.25, 17:58 • 3979 переглядiв

Антоніна Туманова

