День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины

День Достоинства и Свободы - праздник в Украине, который отмечается ежегодно 21 ноября в честь начала двух революций: Оранжевой революции (начало 22 ноября 2004 года) и Революции Достоинства (акция студентов и общественных активистов началась 21 ноября 2013 года), пишет УНН.

Является преемником праздника Дня Свободы, который отмечался 22 ноября в честь Оранжевой революции в 2005-2011 годах, пока не был отменен указом президента Виктора Януковича. 13 ноября 2014 года следующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в Украине 21 ноября отмечается День достоинства и свободы.

Протест против фальсификаций Президента 2004 года

21 ноября 2004 года состоялся второй тур президентских выборов. Ночью Центральная избирательная комиссия объявила победителем Виктора Януковича. В знак протеста против массовых фальсификаций с утра 22 ноября на Майдан Независимости начали съезжаться люди со всей Украины.

Оранжевая революция носила мирный характер. Противостояния с силовиками и кровопролития тогда удалось избежать.

Третьего декабря Верховный суд признал результаты выборов недействительными и постановил провести повторное голосование.

26 декабря состоялся, так называемый, третий тур, в котором победил Виктор Ющенко. В 2005 году 22 ноября было провозглашено Днем Свободы. Праздник в 2011 году отменил Янукович после своей победы на президентских выборах.

Евромайдан, разгон студентов, Революция

21 ноября 2013 года, правительство, которое тогда возглавлял Николай Азаров, приняло решение о приостановлении процесса подготовки подписания соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной.

В центре Киева возник стихийный Евромайдан. Сторонники евроинтеграции Украины начали проводить свои мирные акции во многих населенных пунктах Украины.

29 ноября Янукович в Вильнюсе так и не поставил свою подпись под соглашением об ассоциации. В ночь на 30 ноября правоохранители силой, с применением спецсредств разогнали студентов на Майдане Независимости. Это привело к усилению протестов в центре столицы.

Первая фаза Революции Достоинства проходила относительно мирно, хотя 11 декабря состоялась попытка оттеснить протестующих с Майдана Независимости.

16 января Верховная Рада приняла, так называемые, диктаторские законы. В центре Киева происходили столкновения между протестующими с правоохранителями и "титушками".

22 января от пуль снайперов погибли протестующие Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. В прошлом году правоохранители сообщили, что первой жертвой на Майдане был Юрий Вербицкий.

Вечером 18 февраля силовики снова пошли на штурм, что стало началом самой кровавой фазы Революции Достоинства.

Самые ожесточенные уличные бои происходили в центре Киева 20 февраля. Янукович при посредничестве европейских министров договорились, что силовики отходят в места постоянной дислокации, протестующие в течение 24 часов сдают оружие, назначаются досрочные президентские выборы.

Однако, люди на Майдане выступили против таких договоренностей. Янукович сбежал в Харьков, а затем в россию. Туда же сбежала и большая часть его окружения.

