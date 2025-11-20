Правительство повысило выплаты семьям Героев Небесной Сотни – Минсоцполитики
Кабмин повысил ежемесячные доплаты нетрудоспособным членам семей Героев Небесной Сотни. С 1 декабря 2025 года ежемесячная доплата к пенсии составит 12 971 грн, ее получают 92 члена семей 76 Героев.
Кабинет Министров принял постановление, которое повышает ежемесячные доплаты для нетрудоспособных членов семей Героев Небесной Сотни, сообщили в Министерстве социальной политики, пишет УНН.
Герои Небесной Сотни стояли за свободу Украины на Майдане без оружия в руках. Они боролись за те же ценности, за которые наши воины сегодня стоят на поле боя. Тогда они встали против несправедливости, имея собственное достоинство и веру в Украину. Именно поэтому государство сегодня обязано обеспечить справедливость и достойную поддержку для их семей
С 1 декабря 2025 года ежемесячная доплата к пенсии в случае потери кормильца составит 12 971 грн. Если в семье два или более нетрудоспособных члена, сумма будет делиться поровну. Выплаты теперь распространяются также на пенсии по возрасту или по инвалидности, а получают их сейчас 92 члена семей 76 Героев Небесной Сотни.
