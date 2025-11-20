Уряд підвищив виплати родинам Героїв Небесної Сотні – Мінсоцполітики
Київ • УНН
Кабмін підвищив щомісячні доплати непрацездатним членам сімей Героїв Небесної Сотні. З 1 грудня 2025 року щомісячна доплата до пенсії становитиме 12 971 грн, її отримують 92 члени сімей 76 Героїв.
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка підвищує щомісячні доплати для непрацездатних членів сімей Героїв Небесної Сотні, повідомили в Міністерстві соціальної політики, пише УНН.
Деталі
Герої Небесної Сотні стояли за свободу України на Майдані без зброї в руках. Вони боролися за ті самі цінності, за які наші воїни сьогодні стоять на полі бою. Тоді вони встали проти несправедливості, маючи власну гідність і віру в Україну. Саме тому держава сьогодні зобов’язана забезпечити справедливість та гідну підтримку для їхніх родин
З 1 грудня 2025 року щомісячна доплата до пенсії у разі втрати годувальника складе 12 971 грн. Якщо в сім’ї два або більше непрацездатних членів, сума ділитиметься порівну. Виплати тепер поширюються також на пенсії за віком або по інвалідності, а отримують їх наразі 92 члени сімей 76 Героїв Небесної Сотні.
