Уряд підвищив виплати родинам Героїв Небесної Сотні – Мінсоцполітики

Київ • УНН

 • 1436 перегляди

Кабмін підвищив щомісячні доплати непрацездатним членам сімей Героїв Небесної Сотні. З 1 грудня 2025 року щомісячна доплата до пенсії становитиме 12 971 грн, її отримують 92 члени сімей 76 Героїв.

Уряд підвищив виплати родинам Героїв Небесної Сотні – Мінсоцполітики

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка підвищує щомісячні доплати для непрацездатних членів сімей Героїв Небесної Сотні, повідомили в Міністерстві соціальної політики, пише УНН.

Деталі

Герої Небесної Сотні стояли за свободу України на Майдані без зброї в руках. Вони боролися за ті самі цінності, за які наші воїни сьогодні стоять на полі бою. Тоді вони встали проти несправедливості, маючи власну гідність і віру в Україну. Саме тому держава сьогодні зобов’язана забезпечити справедливість та гідну підтримку для їхніх родин 

– сказав міністр Денис Улютін.

На "зимову тисячу" тепер можна податися через пошту: як це зробити18.11.25, 11:25 • 3151 перегляд

З 1 грудня 2025 року щомісячна доплата до пенсії у разі втрати годувальника складе 12 971 грн. Якщо в сім’ї два або більше непрацездатних членів, сума ділитиметься порівну. Виплати тепер поширюються також на пенсії за віком або по інвалідності, а отримують їх наразі 92 члени сімей 76 Героїв Небесної Сотні.

1000 гривень зимової підтримки: в уряді розповіли про деталі програми04.11.25, 10:57 • 12332 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоЕкономікаФінанси
Державний бюджет
Пенсійний вік
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Майдан Незалежності
Міністерство соціальної політики України
Україна