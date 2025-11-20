Уряд підвищив виплати родинам Героїв Небесної Сотні – Мінсоцполітики

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка підвищує щомісячні доплати для непрацездатних членів сімей Героїв Небесної Сотні, повідомили в Міністерстві соціальної політики, пише УНН.

Герої Небесної Сотні стояли за свободу України на Майдані без зброї в руках. Вони боролися за ті самі цінності, за які наші воїни сьогодні стоять на полі бою. Тоді вони встали проти несправедливості, маючи власну гідність і віру в Україну. Саме тому держава сьогодні зобов’язана забезпечити справедливість та гідну підтримку для їхніх родин