1000 гривень зимової підтримки: в уряді розповіли про деталі програми

Українці отримають по 1000 гривень в рамках урядової програми "зимової підтримки". Виплату 6500 гривень отримають найбільш вразливі категорії громадян. Передбачається, що число отримувачів цієї фінансової допомоги складатиме близько 15 мільйонів людей, повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін під час спілкування з журналістами, повідомляє УНН.

Деталі

Мінсоцполітики зосереджене на підтримці людей у складних життєвих обставинах, сімей з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та людей старшого віку. Загалом отримувачів тієї чи іншої форми державної підтримки в Україні близько 15 млн людей. Кошти, передбачені на виплати 1000 грн у рамках урядової "зимової підтримки", враховують потреби цих людей. Це і оплата комунальних послуг, і ліки, і теплий одяг чи взуття - заявив Улютін.

Зазначається, що подати заяву можна буде з 15 листопада до 15 грудня. Улютін додав, що минулого року цією підтримкою скористалися понад 14 млн людей. Міністр також додав, що вразливі категорії населення отримають виплати у розмірі 6500 гривень.

Така виплата передбачена для наступних категорій:

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, діти-вихованці прийомних сімей і ДБСТ в тому числі діти з інвалідністю;

люди з інвалідністю I групи серед ВПО;

діти із малозабезпечених сімей до 18 років;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Кошти зараховуватимуться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання або на Дія.Картку. Їх можна буде використати протягом 180 календарних днів з дати зарахування. Витрати гроші можна буде на одяг, взуття, ліки або вітаміни.

На це виділяємо 4,4 млрд грн з державного бюджету. Очікуємо, що допомогу за цією програмою отримають понад 660 тисяч людей - зазначив міністр.

Доповнення

З 1 листопада в Україні стартує другий етап експериментального проєкту з базової соціальної допомоги, яка об'єднує п'ять видів державних виплат. Тепер її зможуть отримати більше родин з низьким рівнем доходів, навіть ті, хто раніше не мав права на окремі види державної підтримки.