Україна розширює базову соціальну допомогу з 1 листопада

З 1 листопада в Україні стартує другий етап експериментального проєкту з базової соціальної допомоги, яка об'єднує п'ять видів державних виплат. Тепер її зможуть отримати більше родин з низьким рівнем доходів, навіть ті, хто раніше не мав права на окремі види державної підтримки.