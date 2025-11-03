Україна розширює базову соціальну допомогу з 1 листопада
Київ • УНН
З 1 листопада в Україні стартує другий етап експериментального проєкту з базової соціальної допомоги, яка об'єднує п'ять видів державних виплат. Тепер її зможуть отримати більше родин з низьким рівнем доходів, навіть ті, хто раніше не мав права на окремі види державної підтримки.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.
Деталі
Базова соціальна допомога об’єднує п’ять видів державних виплат в одну комплексну підтримку для малозабезпечених сімей. Замість кількох окремих допомог родина отримує одну базову, розраховану на всіх членів сім’ї.
Перший етап проєкту стартував 1 липня 2025 року й охопив окремі категорії отримувачів. Тепер програма розширюється, і звернутися по допомогу можуть усі сім’ї, які відповідають встановленим критеріям, навіть якщо раніше вони не отримували соціальні виплати.
Критерії, за якими базова соціальна допомога НЕ призначається:
- у сім'ї є працездатні дорослі, які не працюють, не навчаються, не займаються підприємницькою діяльністю, не проходять військову службу і не стоять на обліку в центрі зайнятості понад 3 місяці (винятки — догляд за людиною з інвалідністю, сплата ЄСВ, втрата працездатності тощо);
- хтось із членів сім'ї за останній рік придбав майно або зробив покупку на суму понад 100 000 грн (наприклад, купівля житла, авто, валюти, цінних паперів);
- на банківських рахунках сім’ї більше ніж 100 000 грн або облігації на таку ж суму;
- у власності сім’ї є друга квартира або будинок (винятки — житло на тимчасово окупованих територіях, зонах бойових дій або зруйноване через війну;
- спадщина, гуртожитки, житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — за умови, що воно не здається в оренду);
- у сім’ї є більше одного автомобіля, якому менше ніж 15 років (винятки — авто, отримані через ОСЗН, для людей з інвалідністю або ті, що знищені чи перебувають у розшуку).
Розмір допомоги залежить від базової величини - 4 500 грн. Сума визначається як різниця між доходом сім’ї та загальною сумою базових величин для кожного її члена. Для людей пенсійного віку виплата розраховується з урахуванням страхового стажу.
Як подати заяву на отримання допомоги
Заяву на базову соціальну допомогу подає один представник від сім’ї у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Її мають підписати всі повнолітні члени родини, які включені до складу сім’ї.
Подати документи можна також онлайн через застосунок Дія, але наразі лише для трьох категорій отримувачів: малозабезпечених сімей, одиноких матерів і багатодітних родин. Для цього потрібен біометричний документ та верифікований податковий номер.
Спершу заявник подає заяву про намір отримати допомогу, після чого — заяву про призначення. Виплата встановлюється на шість місяців і автоматично продовжується на весь період дії експерименту - два роки.
Нагадаємо
В "Дії" запущено новий сервіс для оформлення базової соціальної допомоги, що замінить п'ять різних виплат. Цей пілотний проєкт розрахований на два роки, а уряд працює над його закріпленням на постійній основі.