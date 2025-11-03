$42.080.01
13:44
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
08:56
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
08:49
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:09
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Украина расширяет базовую социальную помощь с 1 ноября

Киев • УНН

 • 244 просмотра

С 1 ноября в Украине стартует второй этап экспериментального проекта по базовой социальной помощи, которая объединяет пять видов государственных выплат. Теперь ее смогут получить больше семей с низким уровнем доходов, даже те, кто раньше не имел права на отдельные виды государственной поддержки.

Украина расширяет базовую социальную помощь с 1 ноября

С 1 ноября в Украине начинается второй этап экспериментального проекта по оказанию базовой социальной помощи. Теперь ее сможет получить больше семей с низким уровнем доходов, в том числе и те, которые ранее не имели права на отдельные виды государственной поддержки.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Подробности

Базовая социальная помощь объединяет пять видов государственных выплат в одну комплексную поддержку для малообеспеченных семей. Вместо нескольких отдельных пособий семья получает одно базовое, рассчитанное на всех членов семьи.

Первый этап проекта стартовал 1 июля 2025 года и охватил отдельные категории получателей. Теперь программа расширяется, и обратиться за помощью могут все семьи, отвечающие установленным критериям, даже если ранее они не получали социальные выплаты.

Критерии, по которым базовая социальная помощь НЕ назначается:

  • в семье есть трудоспособные взрослые, которые не работают, не учатся, не занимаются предпринимательской деятельностью, не проходят военную службу и не состоят на учете в центре занятости более 3 месяцев (исключения — уход за человеком с инвалидностью, уплата ЕСВ, потеря трудоспособности и т.д.);
    • кто-то из членов семьи за последний год приобрел имущество или совершил покупку на сумму более 100 000 грн (например, покупка жилья, авто, валюты, ценных бумаг);
      • на банковских счетах семьи более 100 000 грн или облигации на такую же сумму;
        • в собственности семьи есть вторая квартира или дом (исключения — жилье на временно оккупированных территориях, зонах боевых действий или разрушенное из-за войны;
          • наследство, общежития, жилье детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки — при условии, что оно не сдается в аренду);
            • в семье есть более одного автомобиля, которому меньше 15 лет (исключения — авто, полученные через ОСЗН, для людей с инвалидностью или те, что уничтожены или находятся в розыске).

              Размер помощи зависит от базовой величины - 4 500 грн. Сумма определяется как разница между доходом семьи и общей суммой базовых величин для каждого ее члена. Для людей пенсионного возраста выплата рассчитывается с учетом страхового стажа.

              Как подать заявление на получение помощи

              Заявление на базовую социальную помощь подает один представитель от семьи в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Его должны подписать все совершеннолетние члены семьи, которые включены в состав семьи.

              Подать документы можно также онлайн через приложение Дія, но пока только для трех категорий получателей: малообеспеченных семей, одиноких матерей и многодетных семей. Для этого нужен биометрический документ и верифицированный налоговый номер.

              Сначала заявитель подает заявление о намерении получить помощь, после чего — заявление о назначении. Выплата устанавливается на шесть месяцев и автоматически продлевается на весь период действия эксперимента - два года. 

              Напомним

              В "Дії" запущен новый сервис для оформления базовой социальной помощи, который заменит пять различных выплат. Этот пилотный проект рассчитан на два года, а правительство работает над его закреплением на постоянной основе. 

              Алла Киосак

              ОбществоПолитика
              Государственный бюджет
              Пенсионный возраст
              Кабинет Министров Украины
              Война в Украине
              Пенсионный фонд Украины
              Министерство социальной политики Украины
              Украина