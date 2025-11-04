ukenru
07:40 • 6340 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
07:25 • 18320 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
06:34 • 14153 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 64023 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 41036 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 40974 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 33665 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 45932 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 18490 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15605 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
1000 гривен зимней поддержки: в правительстве рассказали о деталях программы

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Правительство Украины запускает программу "зимней поддержки", в рамках которой 15 миллионов граждан получат по 1000 гривен. Наиболее уязвимые категории населения получат по 6500 гривен, подать заявление можно с 15 ноября по 15 декабря.

1000 гривен зимней поддержки: в правительстве рассказали о деталях программы

Украинцы получат по 1000 гривен в рамках правительственной программы "зимней поддержки". Выплату 6500 гривен получат наиболее уязвимые категории граждан. Предполагается, что число получателей этой финансовой помощи составит около 15 миллионов человек, сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время общения с журналистами, сообщает УНН.

Детали

Минсоцполитики сосредоточено на поддержке людей в сложных жизненных обстоятельствах, семей с детьми, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и людей старшего возраста. В целом получателей той или иной формы государственной поддержки в Украине около 15 млн человек. Средства, предусмотренные на выплаты 1000 грн в рамках правительственной "зимней поддержки", учитывают потребности этих людей. Это и оплата коммунальных услуг, и лекарства, и теплая одежда или обувь

- заявил Улютин.

Отмечается, что подать заявление можно будет с 15 ноября по 15 декабря. Улютин добавил, что в прошлом году этой поддержкой воспользовались более 14 млн человек. Министр также добавил, что уязвимые категории населения получат выплаты в размере 6500 гривен.

Такая выплата предусмотрена для следующих категорий:

  • дети под опекой или попечительством;
    • дети с инвалидностью, дети-воспитанники приемных семей и ДБСТ, в том числе дети с инвалидностью;
      • люди с инвалидностью I группы среди ВПЛ;
        • дети из малообеспеченных семей до 18 лет;
          • одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход.

            Средства будут зачисляться на текущий счет со специальным режимом использования или на Дія.Картку. Их можно будет использовать в течение 180 календарных дней с даты зачисления. Потратить деньги можно будет на одежду, обувь, лекарства или витамины.

            На это выделяем 4,4 млрд грн из государственного бюджета. Ожидаем, что помощь по этой программе получат более 660 тысяч человек

            - отметил министр.

            Дополнение

            С 1 ноября в Украине стартует второй этап экспериментального проекта по базовой социальной помощи, которая объединяет пять видов государственных выплат. Теперь ее смогут получить больше семей с низким уровнем доходов, даже те, кто раньше не имел права на отдельные виды государственной поддержки.

            Павел Зинченко

