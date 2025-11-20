День Достоинства и Свободы: завтра на станции метро "Крещатик" ограничат работу одного из вестибюлей

$42.150.06
11:38 • 5768 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 9648 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 12723 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20396 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27377 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39648 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22377 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24860 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25217 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22449 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21378 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26037 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14261 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22569 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13045 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 5746 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 12708 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22677 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 39633 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58669 просмотра
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6202 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26119 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39230 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53108 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 74942 просмотра
День Достоинства и Свободы: завтра на станции метро "Крещатик" ограничат работу одного из вестибюлей

Киев • УНН

 • 2758 просмотра

Изменения в работе вестибюля метро "Крещатик" связаны с проведением государственных мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы.

День Достоинства и Свободы: завтра на станции метро "Крещатик" ограничат работу одного из вестибюлей

Утром 21 ноября на станции метро "Крещатик" временно ограничат работу вестибюля № 3 (выход в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни), передает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Изменения в работе вестибюля метро "Крещатик" связаны с проведением государственных мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы.

Ограничения продлятся с 5:37 до 11:00.

В то же время вестибюли №№ 1, 2 и пересадочный узел "Майдан Незалежности" – "Крещатик" будут работать в обычном режиме.

В случае объявления воздушной тревоги все без исключения вестибюли будут открыты на вход, добавили в КГГА.

Напомним

21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. В этот день, с интервалом в девять лет, начались два судьбоносных для современной Украины события: Оранжевая революция 2004-го и революция Достоинства 2013-го.

Антонина Туманова

Киев
Воздушная тревога
Майдан Незалежности
Митинги в Украине
Киевская городская государственная администрация
Украина