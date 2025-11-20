День Достоинства и Свободы: завтра на станции метро "Крещатик" ограничат работу одного из вестибюлей
Киев • УНН
Изменения в работе вестибюля метро "Крещатик" связаны с проведением государственных мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы.
Утром 21 ноября на станции метро "Крещатик" временно ограничат работу вестибюля № 3 (выход в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни), передает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Ограничения продлятся с 5:37 до 11:00.
В то же время вестибюли №№ 1, 2 и пересадочный узел "Майдан Незалежности" – "Крещатик" будут работать в обычном режиме.
В случае объявления воздушной тревоги все без исключения вестибюли будут открыты на вход, добавили в КГГА.
Напомним
21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. В этот день, с интервалом в девять лет, начались два судьбоносных для современной Украины события: Оранжевая революция 2004-го и революция Достоинства 2013-го.