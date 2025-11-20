День Гідності та Свободи: завтра на станції метро "Хрещатик" обмежать роботу одного з вестибюлів
Київ • УНН
Зміни в роботі вестибюля метро "Хрещатик" пов’язані з проведенням державних заходів із нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи.
Уранці 21 листопада на станції метро "Хрещатик" тимчасово обмежать роботу вестибюля № 3 (вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні), передає УНН із посиланням на КМДА.
Деталі
Обмеження триватимуть з 5:37 до 11:00.
Водночас вестибюлі №№ 1, 2 та пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватимуть у звичайному режимі.
У разі оголошення повітряної тривоги всі без винятку вестибюлі будуть відчинені на вхід, додали у КМДА.
Нагадаємо
21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Цього дня, з інтервалом у дев’ять років, розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004-го та революція Гідності 2013-го.