Тисячі людей у Болгарії знову протестують, вимагаючи відставки уряду

Протести у Болгарії в січні. Фото: Reuters

Тисячі громадян Болгарії у середу ввечері вийшли на масові мітинги, протестуючи проти уряду меншості країни та його, як стверджують демонстранти, нездатності подолати поширену корупцію у найбіднішій країні-члені Європейського Союзу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ці демонстрації, що охопили столицю Софію та десятки інших міст і селищ, є останніми в серії тривалих протестів, які відбуваються на тлі підготовки Болгарії до введення євро з 1 січня.

У Болгарії парламент скасував президентське вето на взяття під контроль НПЗ "лукойлу"

Протестувальники в Софії використовували лазери для проєктування на будівлю парламенту гасел "Відставка", "Мафія геть" та "За чесні вибори". Один із мешканців Софії, 64-річний Добрі Лаков, висловив сподівання, що енергія народу поступово змусить уряд піти у відставку, оскільки, на його думку, необхідна судова реформа.

Якщо судову систему буде налагоджено, все інше стане на свої місця, абсолютно все – додав він.

Протести тривають, попри те, що минулого тижня уряд був змушений відкликати свій бюджетний план на 2026 рік, перший складений у євро, через масові демонстрації. Опозиційні партії та інші організації протестували проти планів підвищення внесків на соціальне страхування та податків на дивіденди для фінансування збільшення державних витрат.

У Болгарії після наймасштабніших протестів десятиліття затримали 71 учасника сутичок

У четвер парламент Болгарії проведе вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Росена Железнікова, що стане шостим таким голосуванням з моменту його приходу до влади 15 січня цього року. Країна, яка провела сім національних виборів за останні чотири роки, продовжує залишатися розділеною глибокими політичними та соціальними розбіжностями.

Хоча колишній прем'єр-міністр і лідер правлячої партії ГЕРБ Бойко Борисов заявив, що партнери по правлячій коаліції домовилися не йти у відставку до вступу Болгарії до єврозони 1 січня, опозиція налаштована рішуче.

Румунія та Болгарія намагаються захистити російські нафтопереробні заводи від санкцій Трампа - Politico