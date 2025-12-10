Тисячі людей у Болгарії знову протестують, вимагаючи відставки уряду

$42.180.11
49.090.07
uken
18:59 • 1920 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
17:30 • 7124 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
17:11 • 11334 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
16:59 • 11192 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
14:44 • 13612 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 18411 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 17949 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 18552 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 25073 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
10 грудня, 11:35 • 17199 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.1м/с
92%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 17399 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 10049 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 12214 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 16881 перегляди
Не буду слухати "версії" і прикривати: Генпрокурор Кравченко різко відреагував на затримання прокурора-хабарника15:26 • 11182 перегляди
Публікації
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись17:55 • 5702 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto16:30 • 10039 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 16916 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 25073 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 28925 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Коломойський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 9274 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 12243 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 10071 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 17427 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 29073 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Серіали

Тисячі людей у Болгарії знову протестують, вимагаючи відставки уряду

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Тисячі болгар знову вийшли на протести проти уряду меншості, звинувачуючи його в нездатності подолати корупцію. Демонстрації тривають на тлі підготовки до введення євро та майбутнього вотуму недовіри.

Тисячі людей у Болгарії знову протестують, вимагаючи відставки уряду
Протести у Болгарії в січні. Фото: Reuters

Тисячі громадян Болгарії у середу ввечері вийшли на масові мітинги, протестуючи проти уряду меншості країни та його, як стверджують демонстранти, нездатності подолати поширену корупцію у найбіднішій країні-члені Європейського Союзу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ці демонстрації, що охопили столицю Софію та десятки інших міст і селищ, є останніми в серії тривалих протестів, які відбуваються на тлі підготовки Болгарії до введення євро з 1 січня.

У Болгарії парламент скасував президентське вето на взяття під контроль НПЗ "лукойлу"13.11.25, 15:36 • 3545 переглядiв

Протестувальники в Софії використовували лазери для проєктування на будівлю парламенту гасел "Відставка", "Мафія геть" та "За чесні вибори". Один із мешканців Софії, 64-річний Добрі Лаков, висловив сподівання, що енергія народу поступово змусить уряд піти у відставку, оскільки, на його думку, необхідна судова реформа. 

Якщо судову систему буде налагоджено, все інше стане на свої місця, абсолютно все 

– додав він.

Протести тривають, попри те, що минулого тижня уряд був змушений відкликати свій бюджетний план на 2026 рік, перший складений у євро, через масові демонстрації. Опозиційні партії та інші організації протестували проти планів підвищення внесків на соціальне страхування та податків на дивіденди для фінансування збільшення державних витрат.

У Болгарії після наймасштабніших протестів десятиліття затримали 71 учасника сутичок02.12.25, 15:15 • 2842 перегляди

У четвер парламент Болгарії проведе вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Росена Железнікова, що стане шостим таким голосуванням з моменту його приходу до влади 15 січня цього року. Країна, яка провела сім національних виборів за останні чотири роки, продовжує залишатися розділеною глибокими політичними та соціальними розбіжностями. 

Хоча колишній прем'єр-міністр і лідер правлячої партії ГЕРБ Бойко Борисов заявив, що партнери по правлячій коаліції домовилися не йти у відставку до вступу Болгарії до єврозони 1 січня, опозиція налаштована рішуче. 

Румунія та Болгарія намагаються захистити російські нафтопереробні заводи від санкцій Трампа - Politico08.11.25, 20:39 • 6890 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Сутички
Reuters
Дональд Трамп
Європейський Союз
Румунія