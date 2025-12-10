Тисячі людей у Болгарії знову протестують, вимагаючи відставки уряду
Київ • УНН
Тисячі болгар знову вийшли на протести проти уряду меншості, звинувачуючи його в нездатності подолати корупцію. Демонстрації тривають на тлі підготовки до введення євро та майбутнього вотуму недовіри.
Тисячі громадян Болгарії у середу ввечері вийшли на масові мітинги, протестуючи проти уряду меншості країни та його, як стверджують демонстранти, нездатності подолати поширену корупцію у найбіднішій країні-члені Європейського Союзу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Ці демонстрації, що охопили столицю Софію та десятки інших міст і селищ, є останніми в серії тривалих протестів, які відбуваються на тлі підготовки Болгарії до введення євро з 1 січня.
Протестувальники в Софії використовували лазери для проєктування на будівлю парламенту гасел "Відставка", "Мафія геть" та "За чесні вибори". Один із мешканців Софії, 64-річний Добрі Лаков, висловив сподівання, що енергія народу поступово змусить уряд піти у відставку, оскільки, на його думку, необхідна судова реформа.
Якщо судову систему буде налагоджено, все інше стане на свої місця, абсолютно все
Протести тривають, попри те, що минулого тижня уряд був змушений відкликати свій бюджетний план на 2026 рік, перший складений у євро, через масові демонстрації. Опозиційні партії та інші організації протестували проти планів підвищення внесків на соціальне страхування та податків на дивіденди для фінансування збільшення державних витрат.
У четвер парламент Болгарії проведе вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Росена Железнікова, що стане шостим таким голосуванням з моменту його приходу до влади 15 січня цього року. Країна, яка провела сім національних виборів за останні чотири роки, продовжує залишатися розділеною глибокими політичними та соціальними розбіжностями.
Хоча колишній прем'єр-міністр і лідер правлячої партії ГЕРБ Бойко Борисов заявив, що партнери по правлячій коаліції домовилися не йти у відставку до вступу Болгарії до єврозони 1 січня, опозиція налаштована рішуче.
