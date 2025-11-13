У Болгарії парламент скасував президентське вето на взяття під контроль НПЗ "лукойлу"

Парламент Болгарії у четвер скасував президентське вето на законопроєкт, що дозволяє уряду взяти під контроль нафтопереробний завод "лукойлу" і продати його, щоб захистити актив від санкцій США, що насуваються, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Минулого місяця Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) та Велика Британія запровадили санкції проти "лукойлу" та "роснефті", двох найбільших російських нафтових компаній.

Минулого тижня болгарські законодавці схвалили зміни, що надають призначеному урядом комерційному керуючому повноваження щодо нагляду за подальшою експлуатацією НПЗ "лукойлу" в Болгарії після 21 листопада, коли мають набути чинності санкції США, та з продажу компанії у разі потреби.

Президент країни Румен Радєв у середу наклав вето на законопроєкт, заявивши, що не забезпечує гарантій від майбутніх фінансових претензій до держави.

Парламент відхилив його заперечення 128 голосами проти 59 у четвер, повідомило болгарське інформаційне агентство BTA.

Американські санкції викликали стурбованість з приводу зимових постачань палива до Болгарії, де "лукойл" керує НПЗ у Бургасі, сотнями автозаправних станцій та паливосховищами.

"лукойл" домагався від Вашингтона продовження дедлайну до вступу у дію санкцій, які забороняють угоди з російською компанією після 21 листопада, прагнучи отримати більше часу для згортання зобов'язань та розгляду пропозицій щодо своїх глобальних активів, повідомили у середу три джерела, знайомі із ситуацією.

До рішення, ухваленого в четвер, Бойко Борисов, колишній прем'єр-міністр Болгарії та лідер партії ГЕРБ, яка очолює коаліційний уряд, з оптимізмом очікував, що Болгарія отримає продовження вже наступного тижня.

"Разом з урядом ми працюємо над тим, щоб і люди на НПЗ, і сам НПЗ працювали добре", - цитує Борисова агентство BTA.

