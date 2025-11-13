У Болгарії парламент скасував президентське вето на взяття під контроль НПЗ "лукойлу"

$42.040.02
48.650.04
ukenru
18:55 • 7548 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20542 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52147 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33683 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33451 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70711 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42617 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39386 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37424 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33316 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57722 перегляди
У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти PhotoVideo13 листопада, 12:06 • 11685 перегляди
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питанняPhoto13 листопада, 12:51 • 22418 перегляди
"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації13 листопада, 14:07 • 10659 перегляди
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства18:39 • 4330 перегляди
Публікації
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52151 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70716 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57849 перегляди
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче13 листопада, 08:23 • 46809 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 103744 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ірландія
Судан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 54905 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 54856 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 44687 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 83059 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 82624 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Свіфт
Мі-8

У Болгарії парламент скасував президентське вето на взяття під контроль НПЗ "лукойлу"

Київ • УНН

 • 2456 перегляди

Парламент Болгарії скасував вето президента на законопроєкт, що дозволяє уряду взяти під контроль нафтопереробний завод "Лукойлу" та продати його. Це рішення покликане захистити актив від санкцій США, які набудуть чинності 21 листопада.

У Болгарії парламент скасував президентське вето на взяття під контроль НПЗ "лукойлу"

Парламент Болгарії у четвер скасував президентське вето на законопроєкт, що дозволяє уряду взяти під контроль нафтопереробний завод "лукойлу" і продати його, щоб захистити актив від санкцій США, що насуваються, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Минулого місяця Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) та Велика Британія запровадили санкції проти "лукойлу" та "роснефті", двох найбільших російських нафтових компаній.

Минулого тижня болгарські законодавці схвалили зміни, що надають призначеному урядом комерційному керуючому повноваження щодо нагляду за подальшою експлуатацією НПЗ "лукойлу" в Болгарії після 21 листопада, коли мають набути чинності санкції США, та з продажу компанії у разі потреби.

Президент країни Румен Радєв у середу наклав вето на законопроєкт, заявивши, що не забезпечує гарантій від майбутніх фінансових претензій до держави.

Парламент відхилив його заперечення 128 голосами проти 59 у четвер, повідомило болгарське інформаційне агентство BTA.

Американські санкції викликали стурбованість з приводу зимових постачань палива до Болгарії, де "лукойл" керує НПЗ у Бургасі, сотнями автозаправних станцій та паливосховищами.

"лукойл" домагався від Вашингтона продовження дедлайну до вступу у дію санкцій, які забороняють угоди з російською компанією після 21 листопада, прагнучи отримати більше часу для згортання зобов'язань та розгляду пропозицій щодо своїх глобальних активів, повідомили у середу три джерела, знайомі із ситуацією.

До рішення, ухваленого в четвер, Бойко Борисов, колишній прем'єр-міністр Болгарії та лідер партії ГЕРБ, яка очолює коаліційний уряд, з оптимізмом очікував, що Болгарія отримає продовження вже наступного тижня.

"Разом з урядом ми працюємо над тим, щоб і люди на НПЗ, і сам НПЗ працювали добре", - цитує Борисова агентство BTA.

Болгарія посилює безпеку на НПЗ "лукойл" перед державним поглинанням: в росії вже відреагували11.11.25, 05:42 • 16172 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Міністерство фінансів США
Велика Британія
Болгарія
Сполучені Штати Америки