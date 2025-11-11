Болгарія посилює безпеку на НПЗ "лукойл" перед державним поглинанням: в росії вже відреагували

$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26252 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34666 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51820 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33627 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50116 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41143 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22932 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24842 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26276 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18428 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 10969 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17273 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 8840 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5346 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 14:28 • 51826 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45662 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50119 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
11 листопада, 12:30 • 41146 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94019 перегляди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Олександр Сирський
Україна
Велика Британія
Німеччина
Ізраїль
Сектор Газа
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5418 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29936 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35205 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60905 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136882 перегляди
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Болгарія посилює безпеку на НПЗ "лукойл" перед державним поглинанням: в росії вже відреагували

Київ • УНН

 • 16013 перегляди

Минулого тижня Болгарія прийняла законодавчі зміни, що дозволяють їй взяти на себе нафтопереробний завод та продати його новому власнику. Це робиться для захисту підприємства від санкцій США.

Болгарія посилює безпеку на НПЗ "лукойл" перед державним поглинанням: в росії вже відреагували

Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив у понеділок, що влада країни проводить перевірки та впроваджує заходи безпеки на нафтопереробному заводі російської нафтової компанії "лукойл" у Бургасі для збереження критичної інфраструктури, оскільки уряд готується взяти під контроль об'єкт. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Видання вказує, що минулого тижня Болгарія прийняла законодавчі зміни, що дозволяють їй взяти на себе нафтопереробний завод та продати його новому власнику, щоб захистити підприємство від санкцій США.

За словами Желязкова, заходи, які включають перевірки та готовність військової поліції, є превентивними та спрямовані на збереження критичної інфраструктури, включаючи нафтопереробний завод та інші об'єкти.

Напередодні Рада міністрів Болгарії опублікувала заяву, в якій йдеться, що Агентство державної безпеки, Міністерство внутрішніх справ та Міністерство оборони вжили додаткових заходів для забезпечення безпеки "в районі об'єктів "лукойл".

Міністерство оборони передислокувало систему боротьби з дронами у районі Бургаса. Проводиться перевірка для перевірки дотримання плану та заходів безпеки на стратегічних об'єктах

– йдеться у заяві.

Крім того, вказується, що "бригади військової поліції також перебувають у стані готовності та готові допомогти Міністерству внутрішніх справ". Водночас транспортні засоби, що в'їжджають у район об'єктів "лукойл", суворо перевіряються, зокрема на наявність вибухових пристроїв.

У свою чергу посол росії в Болгарії елеонора митрофанова заявила, що дії Софії були "поспішними та юридично сумнівними".

"Нам ще потрібно подивитися, як цей закон функціонуватиме, але станом на сьогодні він схожий на закон про експропріацію майна. Болгари роблять дуже ризикований крок. Вони створюють небезпечний прецедент", - сказала російська дипломатка.

Нагадаємо

За інформацією Politico, Румунія та Болгарія намагаються запобігти зупинці своїх критично важливих нафтопереробних заводів, оскільки санкції США проти їхніх російських власників набудуть чинності 21 листопада. Болгарія розглядає можливість націоналізації НПЗ "лукойлу" в Бургасі, тоді як Румунія розглядає націоналізацію як "останній варіант" для НПЗ "Петротел".

Санкції вдарили по "лукойлу": росія втрачає свій головний нафтовий актив в Іраку10.11.25, 15:55 • 4184 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Болгарія
Румунія