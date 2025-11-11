Болгарія посилює безпеку на НПЗ "лукойл" перед державним поглинанням: в росії вже відреагували

Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив у понеділок, що влада країни проводить перевірки та впроваджує заходи безпеки на нафтопереробному заводі російської нафтової компанії "лукойл" у Бургасі для збереження критичної інфраструктури, оскільки уряд готується взяти під контроль об'єкт. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Видання вказує, що минулого тижня Болгарія прийняла законодавчі зміни, що дозволяють їй взяти на себе нафтопереробний завод та продати його новому власнику, щоб захистити підприємство від санкцій США.

За словами Желязкова, заходи, які включають перевірки та готовність військової поліції, є превентивними та спрямовані на збереження критичної інфраструктури, включаючи нафтопереробний завод та інші об'єкти.

Напередодні Рада міністрів Болгарії опублікувала заяву, в якій йдеться, що Агентство державної безпеки, Міністерство внутрішніх справ та Міністерство оборони вжили додаткових заходів для забезпечення безпеки "в районі об'єктів "лукойл".

Міністерство оборони передислокувало систему боротьби з дронами у районі Бургаса. Проводиться перевірка для перевірки дотримання плану та заходів безпеки на стратегічних об'єктах – йдеться у заяві.

Крім того, вказується, що "бригади військової поліції також перебувають у стані готовності та готові допомогти Міністерству внутрішніх справ". Водночас транспортні засоби, що в'їжджають у район об'єктів "лукойл", суворо перевіряються, зокрема на наявність вибухових пристроїв.

У свою чергу посол росії в Болгарії елеонора митрофанова заявила, що дії Софії були "поспішними та юридично сумнівними".

"Нам ще потрібно подивитися, як цей закон функціонуватиме, але станом на сьогодні він схожий на закон про експропріацію майна. Болгари роблять дуже ризикований крок. Вони створюють небезпечний прецедент", - сказала російська дипломатка.

Нагадаємо

За інформацією Politico, Румунія та Болгарія намагаються запобігти зупинці своїх критично важливих нафтопереробних заводів, оскільки санкції США проти їхніх російських власників набудуть чинності 21 листопада. Болгарія розглядає можливість націоналізації НПЗ "лукойлу" в Бургасі, тоді як Румунія розглядає націоналізацію як "останній варіант" для НПЗ "Петротел".

