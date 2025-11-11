Болгария усиливает безопасность на НПЗ "Лукойл" перед государственным поглощением: в России уже отреагировали

$41.980.11
48.510.02
ukenru
10 ноября, 18:35 • 51149 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 81043 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 95605 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 101911 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 81013 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 55566 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 101338 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 44138 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 48623 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 41066 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1м/с
79%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ10 ноября, 21:39 • 37349 просмотра
Импорт российской нефти в ЕС: в Еврокомиссии напомнили Венгрии и Словакии о важном нюансе10 ноября, 21:58 • 17626 просмотра
ЦНС: россия узаконила отключение пользователей от связи и интернета по требованию ФСБ10 ноября, 22:40 • 15462 просмотра
Порыв трубопровода на Печерском спуске в Киеве: отключение воды, угроза оползня23:27 • 17254 просмотра
Неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове - СМИVideo23:56 • 15104 просмотра
публикации
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 57506 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 95607 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 43814 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 101913 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 101339 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Башар Асад
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Сирия
Реклама
УНН Lite
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 41136 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 109691 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 116460 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 161037 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 229027 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Х-47М2 "Кинжал"

Болгария усиливает безопасность на НПЗ "Лукойл" перед государственным поглощением: в России уже отреагировали

Киев • УНН

 • 3800 просмотра

На прошлой неделе Болгария приняла законодательные изменения, позволяющие ей взять на себя нефтеперерабатывающий завод и продать его новому владельцу. Это делается для защиты предприятия от санкций США.

Болгария усиливает безопасность на НПЗ "Лукойл" перед государственным поглощением: в России уже отреагировали

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил в понедельник, что власти страны проводят проверки и внедряют меры безопасности на нефтеперерабатывающем заводе российской нефтяной компании "Лукойл" в Бургасе для сохранения критической инфраструктуры, поскольку правительство готовится взять под контроль объект. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что на прошлой неделе Болгария приняла законодательные изменения, позволяющие ей взять на себя нефтеперерабатывающий завод и продать его новому владельцу, чтобы защитить предприятие от санкций США.

По словам Желязкова, меры, включающие проверки и готовность военной полиции, являются превентивными и направлены на сохранение критической инфраструктуры, включая нефтеперерабатывающий завод и другие объекты.

Накануне Совет министров Болгарии опубликовал заявление, в котором говорится, что Агентство государственной безопасности, Министерство внутренних дел и Министерство обороны приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности "в районе объектов "Лукойл".

Министерство обороны передислоцировало систему борьбы с дронами в районе Бургаса. Проводится проверка для проверки соблюдения плана и мер безопасности на стратегических объектах

– говорится в заявлении.

Кроме того, указывается, что "бригады военной полиции также находятся в состоянии готовности и готовы помочь Министерству внутренних дел". В то же время транспортные средства, въезжающие в район объектов "Лукойл", строго проверяются, в частности на наличие взрывных устройств.

В свою очередь посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что действия Софии были "поспешными и юридически сомнительными".

"Нам еще нужно посмотреть, как этот закон будет функционировать, но по состоянию на сегодня он похож на закон об экспроприации имущества. Болгары делают очень рискованный шаг. Они создают опасный прецедент", - сказала российская дипломатка.

Напомним

По информации Politico, Румыния и Болгария пытаются предотвратить остановку своих критически важных нефтеперерабатывающих заводов, поскольку санкции США против их российских владельцев вступят в силу 21 ноября. Болгария рассматривает возможность национализации НПЗ "Лукойла" в Бургасе, тогда как Румыния рассматривает национализацию как "последний вариант" для НПЗ "Петротел".

Санкции ударили по "лукойлу": россия теряет свой главный нефтяной актив в Ираке10.11.25, 15:55 • 3788 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Болгария
Румыния