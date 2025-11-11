Болгария усиливает безопасность на НПЗ "Лукойл" перед государственным поглощением: в России уже отреагировали

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил в понедельник, что власти страны проводят проверки и внедряют меры безопасности на нефтеперерабатывающем заводе российской нефтяной компании "Лукойл" в Бургасе для сохранения критической инфраструктуры, поскольку правительство готовится взять под контроль объект. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что на прошлой неделе Болгария приняла законодательные изменения, позволяющие ей взять на себя нефтеперерабатывающий завод и продать его новому владельцу, чтобы защитить предприятие от санкций США.

По словам Желязкова, меры, включающие проверки и готовность военной полиции, являются превентивными и направлены на сохранение критической инфраструктуры, включая нефтеперерабатывающий завод и другие объекты.

Накануне Совет министров Болгарии опубликовал заявление, в котором говорится, что Агентство государственной безопасности, Министерство внутренних дел и Министерство обороны приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности "в районе объектов "Лукойл".

Министерство обороны передислоцировало систему борьбы с дронами в районе Бургаса. Проводится проверка для проверки соблюдения плана и мер безопасности на стратегических объектах – говорится в заявлении.

Кроме того, указывается, что "бригады военной полиции также находятся в состоянии готовности и готовы помочь Министерству внутренних дел". В то же время транспортные средства, въезжающие в район объектов "Лукойл", строго проверяются, в частности на наличие взрывных устройств.

В свою очередь посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что действия Софии были "поспешными и юридически сомнительными".

"Нам еще нужно посмотреть, как этот закон будет функционировать, но по состоянию на сегодня он похож на закон об экспроприации имущества. Болгары делают очень рискованный шаг. Они создают опасный прецедент", - сказала российская дипломатка.

Напомним

По информации Politico, Румыния и Болгария пытаются предотвратить остановку своих критически важных нефтеперерабатывающих заводов, поскольку санкции США против их российских владельцев вступят в силу 21 ноября. Болгария рассматривает возможность национализации НПЗ "Лукойла" в Бургасе, тогда как Румыния рассматривает национализацию как "последний вариант" для НПЗ "Петротел".

