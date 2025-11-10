Санкции ударили по "лукойлу": россия теряет свой главный нефтяной актив в Ираке
Киев • УНН
российская компания "лукойл" уведомила правительство Ирака о форс-мажоре на месторождении Западная Курна-2 из-за санкций США и Великобритании. Ирак приостановил все выплаты "лукойлу", что может привести к прекращению добычи на месторождении.
российская нефтяная компания "лукойл" уведомила правительство Ирака о форс-мажоре на нефтяном месторождении Западная Курна-2 после того, как санкции США и Великобритании заблокировали ее деятельность и платежи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
Ирак приостановил все выплаты наличными и сырой нефтью российской компании "лукойл" после введения санкций против нее и "роснефти". На прошлой неделе государственная нефтяная компания SOMO отменила три партии отгрузки нефти с месторождения Западная Курна-2.
В письме Министерству нефти Ирака "лукойл" заявил, что не может продолжать работу из-за форс-мажорных обстоятельств, препятствующих продолжению работы на месторождении Западная Курна-2. Если ситуация не изменится, компания прекратит производство и покинет проект.
По словам иракского чиновника, добыча на Западной Курне-2 составляет около 480 тысяч баррелей в день, что равно примерно 9% всей добычи Ирака. Поставки нефти, запланированные на ноябрь - около 4 миллионов баррелей - были отменены.
Представители иракского министерства нефти заявили, что декларация "Лукойла" о форс-мажорных обстоятельствах одобрена в соответствии с условиями ее контракта, и компания ищет правовой защиты от штрафов за невыполнение договорных обязательств перед министерством нефти.
Напомним
