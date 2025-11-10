Санкції вдарили по "лукойлу": росія втрачає свій головний нафтовий актив в Іраку
Київ • УНН
російська компанія "лукойл" повідомила уряд Іраку про форс-мажор на родовищі Західна Курна-2 через санкції США та Великої Британії. Ірак призупинив усі виплати "лукойлу", що може призвести до припинення видобутку на родовищі.
російська нафтова компанія "лукойл" повідомила уряд Іраку про форс-мажор на нафтовому родовищі Західна Курна-2 після того, як санкції США та Великої Британії заблокували її діяльність і платежі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Ірак призупинив усі виплати готівкою та сирою нафтою російській компанії "Лукойл" після введення санкцій проти неї та "роснефті". Минулого тижня державна нафтова компанія SOMO скасувала три партії відвантаження нафти з родовища Західна Курна-2.
У листі до Міністерства нафти Іраку "лукойл" заявив, що не може продовжувати роботу через форс-мажорні обставини, які перешкоджають продовженню роботи на родовищі Західна Курна-2. Якщо ситуація не зміниться, компанія припинить виробництво та залишить проєкт.
За словами іракського чиновника, видобуток на Західній Курні-2 становить близько 480 тисяч барелів на день, що дорівнює приблизно 9% усього видобутку Іраку. Поставки нафти, заплановані на листопад - близько 4 мільйонів барелів - були скасовані.
Представники іракського міністерства нафти заявили, декларація "Лукойлу" про форс-мажорні обставини схвалена відповідно до умов її контракту, і компанія шукає правового захисту від штрафів за невиконання договірних зобов'язань перед міністерством нафти.
Раніше УНН повідомляв, що мільйони тонн російської нафти були переправлені через порт, що частково належить Macquarie Bank, і потенційно продані австралійським компаніям.