Санкції вдарили по "лукойлу": росія втрачає свій головний нафтовий актив в Іраку

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10577 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26774 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35053 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52389 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33890 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50429 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41432 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22949 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24859 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26284 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18628 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11177 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17478 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9336 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5862 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52387 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45881 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50428 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41431 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94148 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5998 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30017 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35281 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60982 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136969 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Санкції вдарили по "лукойлу": росія втрачає свій головний нафтовий актив в Іраку

Київ • УНН

 • 4184 перегляди

російська компанія "лукойл" повідомила уряд Іраку про форс-мажор на родовищі Західна Курна-2 через санкції США та Великої Британії. Ірак призупинив усі виплати "лукойлу", що може призвести до припинення видобутку на родовищі.

Санкції вдарили по "лукойлу": росія втрачає свій головний нафтовий актив в Іраку

російська нафтова компанія "лукойл" повідомила уряд Іраку про форс-мажор на нафтовому родовищі Західна Курна-2 після того, як санкції США та Великої Британії заблокували її діяльність і платежі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ірак призупинив усі виплати готівкою та сирою нафтою російській компанії "Лукойл" після введення санкцій проти неї та "роснефті". Минулого тижня державна нафтова компанія SOMO скасувала три партії відвантаження нафти з родовища Західна Курна-2.

У листі до Міністерства нафти Іраку "лукойл" заявив, що не може продовжувати роботу через форс-мажорні обставини, які перешкоджають продовженню роботи на родовищі Західна Курна-2. Якщо ситуація не зміниться, компанія припинить виробництво та залишить проєкт.

За словами іракського чиновника, видобуток на Західній Курні-2 становить близько 480 тисяч барелів на день, що дорівнює приблизно 9% усього видобутку Іраку. Поставки нафти, заплановані на листопад - близько 4 мільйонів барелів - були скасовані.

Представники іракського міністерства нафти заявили, декларація "Лукойлу" про форс-мажорні обставини схвалена відповідно до умов її контракту, і компанія шукає правового захисту від штрафів за невиконання договірних зобов'язань перед міністерством нафти.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що мільйони тонн російської нафти були переправлені через порт, що частково належить Macquarie Bank, і потенційно продані австралійським компаніям.

Алла Кіосак

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Ірак
Австралія
Велика Британія
Сполучені Штати Америки