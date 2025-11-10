Лазівка ​​в санкціях дозволяла імпортувати російську нафту в Австралію - ЗМІ

Нові дані свідчать про те, що мільйони тонн російської нафти були переправлені через порт, що частково належить Macquarie Bank, і потенційно продані австралійським компаніям, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Виявлення нового зв'язку між Австралією та торгівлею продукцією російського походження виявляє додаткові прогалини в урядових санкціях, на тлі того, як Австралія відстає від ЄС та Великої Британії у посиленні правил імпорту, пише видання.

Австралія припинила закуповувати паливо безпосередньо в росії після вторгнення рф в Україну, але з 2023 року імпортувала понад 3 млн тонн нафтопродуктів російського походження, виявив європейський Центр досліджень енергетики та чистого повітря (Crea).

Санкції Австралії дозволяють закуповувати нафту через треті країни, що, за словами аналітика Crea в Європі Вайбхава Рагхунандана, побічно сприяло зростанню видобутку нафти в росії та податковим надходженням кремля.

"Це серйозна лазівка, якою користуються австралійські покупці, які, хоч і дотримуються закону, безсумнівно, порушують етичні норми", - сказав Рагунанда.

"Це явно підриває підтримку України Австралією. Це не лише дозволяє продовжувати надходження російської нафти, але й дозволяє австралійським компаніям отримувати на цьому прибуток", - зазначив він.

Згідно з урядовими даними, з січня 2023 року Австралія закуповувала майже чверть нафтопродуктів, що імпортуються, із Сінгапуру.

Відповідно до аналізу торгових даних Kpler, проведеного Марком Корріганом, австралійським інженером-хіміком, і підтвердженого Crea, ця країна Південно-Східної Азії за цей період отримала з росії понад 22 млн тонн нафтопродуктів.

Третина цих обсягів припала на універсальний термінал порту Джуронг, який частково належить інвестиційному фонду Macquarie.

Представник Macquarie заявив, що контрольний пакет акцій терміналу належить сінгапурській державі і підпадає під дію чинних сінгапурських та міжнародних правил. Представник терміналу заявив, що компанія використовує надійні процедури для забезпечення комплексної перевірки та повністю дотримується чинних законів та санкцій.

Жоден із них не розкрив, яку фінансову вигоду Macquarie отримала від своїх інвестицій у термінал, і не дав гарантій, що термінал не продавав російську нафту Австралії, коли їм поставили це запитання, пише видання.

Катерина Аргіру, голова Австралійської федерації українських організацій, закликала Macquarie Bank проаналізувати свої інвестиції та розкрити, чи сприяв термінал перевалці російської нафти.

"Австралія не може підтримувати Україну, поки австралійський капітал допомагає підтримувати воєнну економіку росії", - заявила Аргіру.

"Кожна крапля проданої російської нафти допомагає фінансувати руйнування українських будинків та життів. Австралійці заслуговують знати, чи отримують від цього прибуток їхні банки та інвестиційні фонди", - вказала вона.

Індійський НПЗ Indian Oil відновив закупівлі російської нафти у компаній не під санкціями попри тиск США - Reuters

Компанії, що працюють в Австралії, легально закуповували нафту в індійських підприємств, що імпортують велику кількість російського палива, як раніше підтвердили урядовці. Аналіз Коррігана показав, що те саме може відбуватися і через Сінгапур.

Термінал, що частково належить Macquarie, продавав нафту таким компаніям, як Trafigura, яка у серпні отримала державну допомогу у 135 мільйонів доларів для своїх плавильних заводів у Південній Австралії, та Vitol, як показав аналіз.

Оператор автозаправних станцій Shell та постачальник австралійських збройних сил, Viva Energy, закуповує нафту у Vitol. Представники Vitol, Viva Energy та Trafigura заявили, що їхні компанії діють у повній відповідності до всіх чинних законів та нормативних актів, включаючи санкції.

Вони не гарантували, що не купували та не продавали нафтопродукти російського походження австралійським компаніям, споживачам та державним органам, коли їм поставили це запитання, зауважує видання.

Представник Trafigura заявив, що компанія не торгує з організаціями, які перебувають під санкціями, а представник Vitol заявив, що компанія дотримується суворої політики і прагне відкритих і прозорих відносин із владою скрізь, де вона здійснює свою діяльність.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг закликала компанії гарантувати, що їхні ланцюжки поставок не побічно фінансуватимуть російський уряд.

Вона відмовилася брати на себе зобов'язання щодо подальшого обмеження торгівлі, заявивши, що уряду буде складно відстежувати непрямі закупівлі.

Австралія оцінює варіанти подальшого тиску на доходи росії від нафти, заявив речник Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії.

Доповнення

Європейський Союз та Велика Британія у жовтні оголосили про санкції проти сторонніх переробників російської сировини з 2026 року, зокрема шляхом націлювання на конкретні термінали та нафтопереробні заводи.

