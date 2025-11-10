Лазівка ​​в санкціях дозволяла імпортувати російську нафту в Австралію - ЗМІ

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10464 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26464 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34818 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52046 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33728 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50235 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41249 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22937 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24846 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26278 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18494 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11040 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17342 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 9010 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5524 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52048 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45747 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50236 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41250 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94069 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5628 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29960 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35229 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60929 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136912 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Лазівка ​​в санкціях дозволяла імпортувати російську нафту в Австралію - ЗМІ

Київ • УНН

 • 10289 перегляди

Нові дані свідчать про переправлення мільйонів тонн російської нафти через порт, що частково належить Macquarie Bank, з потенційним продажем австралійським компаніям. Австралія імпортувала понад 3 млн тонн нафтопродуктів російського походження з 2023 року через треті країни, що створює лазівки в санкціях.

Лазівка ​​в санкціях дозволяла імпортувати російську нафту в Австралію - ЗМІ

Нові дані свідчать про те, що мільйони тонн російської нафти були переправлені через порт, що частково належить Macquarie Bank, і потенційно продані австралійським компаніям, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Виявлення нового зв'язку між Австралією та торгівлею продукцією російського походження виявляє додаткові прогалини в урядових санкціях, на тлі того, як Австралія відстає від ЄС та Великої Британії у посиленні правил імпорту, пише видання.

Австралія припинила закуповувати паливо безпосередньо в росії після вторгнення рф в Україну, але з 2023 року імпортувала понад 3 млн тонн нафтопродуктів російського походження, виявив європейський Центр досліджень енергетики та чистого повітря (Crea).

Санкції Австралії дозволяють закуповувати нафту через треті країни, що, за словами аналітика Crea в Європі Вайбхава Рагхунандана, побічно сприяло зростанню видобутку нафти в росії та податковим надходженням кремля.

"Це серйозна лазівка, якою користуються австралійські покупці, які, хоч і дотримуються закону, безсумнівно, порушують етичні норми", - сказав Рагунанда.

"Це явно підриває підтримку України Австралією. Це не лише дозволяє продовжувати надходження російської нафти, але й дозволяє австралійським компаніям отримувати на цьому прибуток", - зазначив він.

Згідно з урядовими даними, з січня 2023 року Австралія закуповувала майже чверть нафтопродуктів, що імпортуються, із Сінгапуру.

Відповідно до аналізу торгових даних Kpler, проведеного Марком Корріганом, австралійським інженером-хіміком, і підтвердженого Crea, ця країна Південно-Східної Азії за цей період отримала з росії понад 22 млн тонн нафтопродуктів.

Третина цих обсягів припала на універсальний термінал порту Джуронг, який частково належить інвестиційному фонду Macquarie.

Представник Macquarie заявив, що контрольний пакет акцій терміналу належить сінгапурській державі і підпадає під дію чинних сінгапурських та міжнародних правил. Представник терміналу заявив, що компанія використовує надійні процедури для забезпечення комплексної перевірки та повністю дотримується чинних законів та санкцій.

Жоден із них не розкрив, яку фінансову вигоду Macquarie отримала від своїх інвестицій у термінал, і не дав гарантій, що термінал не продавав російську нафту Австралії, коли їм поставили це запитання, пише видання.

Катерина Аргіру, голова Австралійської федерації українських організацій, закликала Macquarie Bank проаналізувати свої інвестиції та розкрити, чи сприяв термінал перевалці російської нафти.

"Австралія не може підтримувати Україну, поки австралійський капітал допомагає підтримувати воєнну економіку росії", - заявила Аргіру.

"Кожна крапля проданої російської нафти допомагає фінансувати руйнування українських будинків та життів. Австралійці заслуговують знати, чи отримують від цього прибуток їхні банки та інвестиційні фонди", - вказала вона.

Індійський НПЗ Indian Oil відновив закупівлі російської нафти у компаній не під санкціями попри тиск США - Reuters31.10.25, 11:49 • 3340 переглядiв

Компанії, що працюють в Австралії, легально закуповували нафту в індійських підприємств, що імпортують велику кількість російського палива, як раніше підтвердили урядовці. Аналіз Коррігана показав, що те саме може відбуватися і через Сінгапур.

Термінал, що частково належить Macquarie, продавав нафту таким компаніям, як Trafigura, яка у серпні отримала державну допомогу у 135 мільйонів доларів для своїх плавильних заводів у Південній Австралії, та Vitol, як показав аналіз.

Оператор автозаправних станцій Shell та постачальник австралійських збройних сил, Viva Energy, закуповує нафту у Vitol. Представники Vitol, Viva Energy та Trafigura заявили, що їхні компанії діють у повній відповідності до всіх чинних законів та нормативних актів, включаючи санкції.

Вони не гарантували, що не купували та не продавали нафтопродукти російського походження австралійським компаніям, споживачам та державним органам, коли їм поставили це запитання, зауважує видання.

Представник Trafigura заявив, що компанія не торгує з організаціями, які перебувають під санкціями, а представник Vitol заявив, що компанія дотримується суворої політики і прагне відкритих і прозорих відносин із владою скрізь, де вона здійснює свою діяльність.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг закликала компанії гарантувати, що їхні ланцюжки поставок не побічно фінансуватимуть російський уряд.

Вона відмовилася брати на себе зобов'язання щодо подальшого обмеження торгівлі, заявивши, що уряду буде складно відстежувати непрямі закупівлі. 

Австралія оцінює варіанти подальшого тиску на доходи росії від нафти, заявив речник Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії.

Доповнення

Європейський Союз та Велика Британія у жовтні оголосили про санкції проти сторонніх переробників російської сировини з 2026 року, зокрема шляхом націлювання на конкретні термінали та нафтопереробні заводи.

Санкції США зменшили кількість покупців російської нафти в Китаї – Bloomberg03.11.25, 17:57 • 3213 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
The Guardian
Австралія
Європейський Союз
Сінгапур
Велика Британія
Україна