Індійський НПЗ Indian Oil відновив закупівлі російської нафти у компаній не під санкціями попри тиск США - Reuters
Київ • УНН
Indian Oil Corp., найбільший нафтопереробний завод Індії, закупив п'ять партій російської нафти з постачанням у грудні у компаній, які не підпадають під санкції. Це сталося після того, як компанія скасувала сім-вісім партій російської нафти через останні санкції США.
Indian Oil Corp., найбільший нафтопереробний завод Індії, закупила п'ять партій російської нафти з постачанням у грудні у компаній, які не підпадають під санкції, відновивши закупівлі, попри тиск Вашингтона на Індію з вимогою припинити закупівлю російської нафти, з посиланням на трейдерів повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Минулого тижня Вашингтон ввів санкції проти "роснефті" та "лукойлу", двох найбільших російських нафтових компаній, активізувавши зусилля для тиску на главу кремля володимира путіна з метою домогтися припинення війни в Україні.
Глава фінансового департаменту IOC Анудж Джайн, однак, заявив, що його компанія продовжить закуповувати російську нафту, якщо барелі відповідатимуть вимогам санкцій.
ЄС, Велика Британія та США ввели низку санкцій проти росії у зв'язку з війною в Україні, у тому числі щодо судноплавства. Санкції змусили росію продавати свою нафту з великими знижками, і останні три роки Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти.
IOC придбала близько 3,5 млн барелів нафти сорту ESPO приблизно за паритетом з котируваннями Дубая з постачанням у порт на сході Індії у грудні, повідомило одне з торгових джерел. Джерела не повідомили, хто саме є продавцями.
Нафтопереробна компанія раніше скасувала сім або вісім партій російської нафти після оголошення про останні санкції США, оскільки поставки здійснювалися дочірніми компаніями компаній, що підпадають під санкції, повідомили два джерела.
До введення останніх санкцій США "роснефть" була основним продавцем нафти сорту ESPO.
Більшість російської нафти сорту ESPO з тихоокеанського порту козьмино зазвичай вирушала до Китаю. Проте попит з боку Китаю впав після того, як державні НПЗ призупинили закупівлі після запровадження санкцій США, а незалежні китайські НПЗ вичерпали свої імпортні квоти. Через війну ціна нафту сорту ESPO знизилася, що зробило її привабливою індійських покупців.
