Індійський НПЗ Indian Oil відновив закупівлі російської нафти у компаній не під санкціями попри тиск США - Reuters

Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
08:46 • 16050 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:56 • 5756 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
07:53 • 19333 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
07:20 • 19431 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
06:45 • 23028 перегляди
МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій
05:58 • 20399 перегляди
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
30 жовтня, 16:50 • 43495 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго у п'ятницю в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 45076 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 34845 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
Пасажирів літака JetBlue доставили до лікарні після екстреної посадки у Флориді31 жовтня, 01:26 • 17977 перегляди
Командири рф страчують солдатів, які відмовляються воювати в Україні – розслідування "Верстки"31 жовтня, 02:35 • 29085 перегляди
Під володимиром у рф атакований дронами один із найбільших енерговузлів регіону – OSINT-аналіз ASTRA31 жовтня, 02:45 • 17301 перегляди
Боїв за добу поменшало майже на чверть: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto06:24 • 24672 перегляди
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику08:39 • 17834 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39 • 104 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 10938 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 59454 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 77804 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 72415 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 21957 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 54505 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 59325 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 81776 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 85040 перегляди
Індійський НПЗ Indian Oil відновив закупівлі російської нафти у компаній не під санкціями попри тиск США - Reuters

Київ • УНН

 • 1058 перегляди

Indian Oil Corp., найбільший нафтопереробний завод Індії, закупив п'ять партій російської нафти з постачанням у грудні у компаній, які не підпадають під санкції. Це сталося після того, як компанія скасувала сім-вісім партій російської нафти через останні санкції США.

Індійський НПЗ Indian Oil відновив закупівлі російської нафти у компаній не під санкціями попри тиск США - Reuters

Indian Oil Corp., найбільший нафтопереробний завод Індії, закупила п'ять партій російської нафти з постачанням у грудні у компаній, які не підпадають під санкції, відновивши закупівлі, попри тиск Вашингтона на Індію з вимогою припинити закупівлю російської нафти, з посиланням на трейдерів повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Минулого тижня Вашингтон ввів санкції проти "роснефті" та "лукойлу", двох найбільших російських нафтових компаній, активізувавши зусилля для тиску на главу кремля володимира путіна з метою домогтися припинення війни в Україні.

Глава фінансового департаменту IOC Анудж Джайн, однак, заявив, що його компанія продовжить закуповувати російську нафту, якщо барелі відповідатимуть вимогам санкцій.

ЄС, Велика Британія та США ввели низку санкцій проти росії у зв'язку з війною в Україні, у тому числі щодо судноплавства. Санкції змусили росію продавати свою нафту з великими знижками, і останні три роки Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти.

IOC придбала близько 3,5 млн барелів нафти сорту ESPO приблизно за паритетом з котируваннями Дубая з постачанням у порт на сході Індії у грудні, повідомило одне з торгових джерел. Джерела не повідомили, хто саме є продавцями.

Нафтопереробна компанія раніше скасувала сім або вісім партій російської нафти після оголошення про останні санкції США, оскільки поставки здійснювалися дочірніми компаніями компаній, що підпадають під санкції, повідомили два джерела.

До введення останніх санкцій США "роснефть" була основним продавцем нафти сорту ESPO.

Більшість російської нафти сорту ESPO з тихоокеанського порту козьмино зазвичай вирушала до Китаю. Проте попит з боку Китаю впав після того, як державні НПЗ призупинили закупівлі після запровадження санкцій США, а незалежні китайські НПЗ вичерпали свої імпортні квоти. Через війну ціна нафту сорту ESPO знизилася, що зробило її привабливою індійських покупців.

Юлія Шрамко

