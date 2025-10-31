Индийский НПЗ Indian Oil возобновил закупки российской нефти у компаний не под санкциями, несмотря на давление США - Reuters

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
09:39 • 4824 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
08:46 • 12563 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
07:53 • 16447 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
07:20 • 16965 просмотра
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
06:45 • 21501 просмотра
МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
05:58 • 19616 просмотра
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
30 октября, 16:50 • 43116 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 44996 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 34729 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 75620 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Пассажиров самолета JetBlue доставили в больницу после экстренной посадки во Флориде31 октября, 01:26 • 15767 просмотра
Командиры РФ казнят солдат, отказывающихся воевать в Украине – расследование "Вёрстки"31 октября, 02:35 • 26732 просмотра
Под Владимиром в РФ атакован дронами один из крупнейших энергоузлов региона – OSINT-анализ ASTRA31 октября, 02:45 • 14992 просмотра
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto06:24 • 22324 просмотра
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику08:39 • 14371 просмотра
публикации
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 6792 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 57122 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 75622 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 70179 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 128517 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джером Пауэлл
Си Цзиньпин
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесса
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 20671 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 53139 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 58085 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 80633 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 83941 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Отопление
Financial Times

Индийский НПЗ Indian Oil возобновил закупки российской нефти у компаний не под санкциями, несмотря на давление США - Reuters

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Indian Oil Corp., крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии, закупил пять партий российской нефти с поставкой в декабре у компаний, не подпадающих под санкции. Это произошло после того, как компания отменила семь-восемь партий российской нефти из-за последних санкций США.

Индийский НПЗ Indian Oil возобновил закупки российской нефти у компаний не под санкциями, несмотря на давление США - Reuters

Indian Oil Corp., крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии, закупила пять партий российской нефти с поставкой в декабре у компаний, не подпадающих под санкции, возобновив закупки, несмотря на давление Вашингтона на Индию с требованием прекратить закупку российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе Вашингтон ввел санкции против «Роснефти» и «Лукойла», двух крупнейших российских нефтяных компаний, активизировав усилия по давлению на главу Кремля Владимира Путина с целью добиться прекращения войны в Украине.

Глава финансового департамента IOC Анудж Джайн, однако, заявил, что его компания продолжит закупать российскую нефть, если баррели будут соответствовать требованиям санкций.

ЕС, Великобритания и США ввели ряд санкций против России в связи с войной в Украине, в том числе в отношении судоходства. Санкции вынудили Россию продавать свою нефть с большими скидками, и последние три года Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти.

IOC приобрела около 3,5 млн баррелей нефти сорта ESPO примерно по паритету с котировками Дубая с поставкой в порт на востоке Индии в декабре, сообщил один из торговых источников. Источники не сообщили, кто именно является продавцами.

Нефтеперерабатывающая компания ранее отменила семь или восемь партий российской нефти после объявления о последних санкциях США, поскольку поставки осуществлялись дочерними компаниями компаний, подпадающих под санкции, сообщили два источника.

До введения последних санкций США «Роснефть» была основным продавцом нефти сорта ESPO.

Большая часть российской нефти сорта ESPO из тихоокеанского порта Козьмино обычно отправлялась в Китай. Однако спрос со стороны Китая упал после того, как государственные НПЗ приостановили закупки после введения санкций США, а независимые китайские НПЗ исчерпали свои импортные квоты. Из-за войны цена на нефть сорта ESPO снизилась, что сделало ее привлекательной для индийских покупателей.

Китайские нефтяные гиганты прекращают закупки российской нефти после санкций США - Reuters23.10.25, 17:02 • 2368 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Вашингтон
Индия
Европейский Союз
Великобритания
Китай
Соединённые Штаты
Украина