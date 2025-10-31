Индийский НПЗ Indian Oil возобновил закупки российской нефти у компаний не под санкциями, несмотря на давление США - Reuters

Indian Oil Corp., крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии, закупила пять партий российской нефти с поставкой в декабре у компаний, не подпадающих под санкции, возобновив закупки, несмотря на давление Вашингтона на Индию с требованием прекратить закупку российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе Вашингтон ввел санкции против «Роснефти» и «Лукойла», двух крупнейших российских нефтяных компаний, активизировав усилия по давлению на главу Кремля Владимира Путина с целью добиться прекращения войны в Украине.

Глава финансового департамента IOC Анудж Джайн, однако, заявил, что его компания продолжит закупать российскую нефть, если баррели будут соответствовать требованиям санкций.

ЕС, Великобритания и США ввели ряд санкций против России в связи с войной в Украине, в том числе в отношении судоходства. Санкции вынудили Россию продавать свою нефть с большими скидками, и последние три года Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти.

IOC приобрела около 3,5 млн баррелей нефти сорта ESPO примерно по паритету с котировками Дубая с поставкой в порт на востоке Индии в декабре, сообщил один из торговых источников. Источники не сообщили, кто именно является продавцами.

Нефтеперерабатывающая компания ранее отменила семь или восемь партий российской нефти после объявления о последних санкциях США, поскольку поставки осуществлялись дочерними компаниями компаний, подпадающих под санкции, сообщили два источника.

До введения последних санкций США «Роснефть» была основным продавцом нефти сорта ESPO.

Большая часть российской нефти сорта ESPO из тихоокеанского порта Козьмино обычно отправлялась в Китай. Однако спрос со стороны Китая упал после того, как государственные НПЗ приостановили закупки после введения санкций США, а независимые китайские НПЗ исчерпали свои импортные квоты. Из-за войны цена на нефть сорта ESPO снизилась, что сделало ее привлекательной для индийских покупателей.

