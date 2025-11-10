Лазейка в санкциях позволяла импортировать российскую нефть в Австралию - СМИ

Новые данные свидетельствуют о том, что миллионы тонн российской нефти были переправлены через порт, частично принадлежащий Macquarie Bank, и потенциально проданы австралийским компаниям, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Выявление новой связи между Австралией и торговлей продукцией российского происхождения выявляет дополнительные пробелы в правительственных санкциях, на фоне того, как Австралия отстает от ЕС и Великобритании в ужесточении правил импорта, пишет издание.

Австралия прекратила закупать топливо непосредственно у россии после вторжения рф в Украину, но с 2023 года импортировала более 3 млн тонн нефтепродуктов российского происхождения, обнаружил европейский Центр исследований энергетики и чистого воздуха (Crea).

Санкции Австралии позволяют закупать нефть через третьи страны, что, по словам аналитика Crea в Европе Вайбхава Рагхунандана, косвенно способствовало росту добычи нефти в россии и налоговым поступлениям кремля.

"Это серьезная лазейка, которой пользуются австралийские покупатели, которые, хоть и соблюдают закон, несомненно, нарушают этические нормы", - сказал Рагунанда.

"Это явно подрывает поддержку Украины Австралией. Это не только позволяет продолжать поступление российской нефти, но и позволяет австралийским компаниям получать на этом прибыль", - отметил он.

Согласно правительственным данным, с января 2023 года Австралия закупала почти четверть импортируемых нефтепродуктов из Сингапура.

В соответствии с анализом торговых данных Kpler, проведенного Марком Корриганом, австралийским инженером-химиком, и подтвержденного Crea, эта страна Юго-Восточной Азии за этот период получила из россии более 22 млн тонн нефтепродуктов.

Треть этих объемов пришлась на универсальный терминал порта Джуронг, который частично принадлежит инвестиционному фонду Macquarie.

Представитель Macquarie заявил, что контрольный пакет акций терминала принадлежит сингапурскому государству и подпадает под действие действующих сингапурских и международных правил. Представитель терминала заявил, что компания использует надежные процедуры для обеспечения комплексной проверки и полностью соблюдает действующие законы и санкции.

Ни один из них не раскрыл, какую финансовую выгоду Macquarie получила от своих инвестиций в терминал, и не дал гарантий, что терминал не продавал российскую нефть Австралии, когда им задали этот вопрос, пишет издание.

Катерина Аргиру, глава Австралийской федерации украинских организаций, призвала Macquarie Bank проанализировать свои инвестиции и раскрыть, способствовал ли терминал перевалке российской нефти.

"Австралия не может поддерживать Украину, пока австралийский капитал помогает поддерживать военную экономику россии", - заявила Аргиру.

"Каждая капля проданной российской нефти помогает финансировать разрушение украинских домов и жизней. Австралийцы заслуживают знать, получают ли от этого прибыль их банки и инвестиционные фонды", - указала она.

Компании, работающие в Австралии, легально закупали нефть у индийских предприятий, импортирующих большое количество российского топлива, как ранее подтвердили правительственные чиновники. Анализ Корригана показал, что то же самое может происходить и через Сингапур.

Терминал, частично принадлежащий Macquarie, продавал нефть таким компаниям, как Trafigura, которая в августе получила государственную помощь в 135 миллионов долларов для своих плавильных заводов в Южной Австралии, и Vitol, как показал анализ.

Оператор автозаправочных станций Shell и поставщик австралийских вооруженных сил, Viva Energy, закупает нефть у Vitol. Представители Vitol, Viva Energy и Trafigura заявили, что их компании действуют в полном соответствии со всеми действующими законами и нормативными актами, включая санкции.

Они не гарантировали, что не покупали и не продавали нефтепродукты российского происхождения австралийским компаниям, потребителям и государственным органам, когда им задали этот вопрос, отмечает издание.

Представитель Trafigura заявил, что компания не торгует с организациями, находящимися под санкциями, а представитель Vitol заявил, что компания придерживается строгой политики и стремится к открытым и прозрачным отношениям с властями везде, где она осуществляет свою деятельность.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг призвала компании гарантировать, что их цепочки поставок не будут косвенно финансировать российское правительство.

Она отказалась брать на себя обязательства по дальнейшему ограничению торговли, заявив, что правительству будет сложно отслеживать непрямые закупки.

Австралия оценивает варианты дальнейшего давления на доходы россии от нефти, заявил представитель Министерства иностранных дел и торговли Австралии.

Дополнение

Европейский Союз и Великобритания в октябре объявили о санкциях против сторонних переработчиков российского сырья с 2026 года, в частности путем нацеливания на конкретные терминалы и нефтеперерабатывающие заводы.

