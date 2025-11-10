Лазейка в санкциях позволяла импортировать российскую нефть в Австралию - СМИ

ukenru
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезоне
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца Кузнецова
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
Правительство распространило обязательную эвакуацию детей с родителями на отдельные населенные пункты Днепропетровщины и Запорожья
9 ноября, 23:28
Руководители BBC уходят в отставку из-за скандала с подделкой речи Трампа
9 ноября, 23:59
Восстановление разрушенных ТЭС: сроки зависят от масштабов повреждений и доступности оборудования - Минэнерго
10 ноября, 01:02
Украина планирует заказать 27 систем Patriot у США для усиления ПВО - Зеленский
10 ноября, 02:04
Спасатели показали последствия атаки РФ на Сумщину 9 ноября
03:09
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезоне
9 ноября, 08:00
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 105379 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
8 ноября, 08:00
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 158678 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
7 ноября, 15:32
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 182918 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
7 ноября, 14:58
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 132161 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедуры
7 ноября, 13:59
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 109251 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукцион
8 ноября, 14:30
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьму
7 ноября, 17:09
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходные
7 ноября, 17:00
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает
7 ноября, 11:01
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 2025
7 ноября, 09:56
Лазейка в санкциях позволяла импортировать российскую нефть в Австралию - СМИ

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

Новые данные свидетельствуют о переправке миллионов тонн российской нефти через порт, частично принадлежащий Macquarie Bank, с потенциальной продажей австралийским компаниям. Австралия импортировала более 3 млн тонн нефтепродуктов российского происхождения с 2023 года через третьи страны, что создает лазейки в санкциях.

Лазейка в санкциях позволяла импортировать российскую нефть в Австралию - СМИ

Новые данные свидетельствуют о том, что миллионы тонн российской нефти были переправлены через порт, частично принадлежащий Macquarie Bank, и потенциально проданы австралийским компаниям, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Выявление новой связи между Австралией и торговлей продукцией российского происхождения выявляет дополнительные пробелы в правительственных санкциях, на фоне того, как Австралия отстает от ЕС и Великобритании в ужесточении правил импорта, пишет издание.

Австралия прекратила закупать топливо непосредственно у россии после вторжения рф в Украину, но с 2023 года импортировала более 3 млн тонн нефтепродуктов российского происхождения, обнаружил европейский Центр исследований энергетики и чистого воздуха (Crea).

Санкции Австралии позволяют закупать нефть через третьи страны, что, по словам аналитика Crea в Европе Вайбхава Рагхунандана, косвенно способствовало росту добычи нефти в россии и налоговым поступлениям кремля.

"Это серьезная лазейка, которой пользуются австралийские покупатели, которые, хоть и соблюдают закон, несомненно, нарушают этические нормы", - сказал Рагунанда.

"Это явно подрывает поддержку Украины Австралией. Это не только позволяет продолжать поступление российской нефти, но и позволяет австралийским компаниям получать на этом прибыль", - отметил он.

Согласно правительственным данным, с января 2023 года Австралия закупала почти четверть импортируемых нефтепродуктов из Сингапура.

В соответствии с анализом торговых данных Kpler, проведенного Марком Корриганом, австралийским инженером-химиком, и подтвержденного Crea, эта страна Юго-Восточной Азии за этот период получила из россии более 22 млн тонн нефтепродуктов.

Треть этих объемов пришлась на универсальный терминал порта Джуронг, который частично принадлежит инвестиционному фонду Macquarie.

Представитель Macquarie заявил, что контрольный пакет акций терминала принадлежит сингапурскому государству и подпадает под действие действующих сингапурских и международных правил. Представитель терминала заявил, что компания использует надежные процедуры для обеспечения комплексной проверки и полностью соблюдает действующие законы и санкции.

Ни один из них не раскрыл, какую финансовую выгоду Macquarie получила от своих инвестиций в терминал, и не дал гарантий, что терминал не продавал российскую нефть Австралии, когда им задали этот вопрос, пишет издание.

Катерина Аргиру, глава Австралийской федерации украинских организаций, призвала Macquarie Bank проанализировать свои инвестиции и раскрыть, способствовал ли терминал перевалке российской нефти.

"Австралия не может поддерживать Украину, пока австралийский капитал помогает поддерживать военную экономику россии", - заявила Аргиру.

"Каждая капля проданной российской нефти помогает финансировать разрушение украинских домов и жизней. Австралийцы заслуживают знать, получают ли от этого прибыль их банки и инвестиционные фонды", - указала она.

Индийский НПЗ Indian Oil возобновил закупки российской нефти у компаний не под санкциями, несмотря на давление США - Reuters31.10.25, 11:49 • 3307 просмотров

Компании, работающие в Австралии, легально закупали нефть у индийских предприятий, импортирующих большое количество российского топлива, как ранее подтвердили правительственные чиновники. Анализ Корригана показал, что то же самое может происходить и через Сингапур.

Терминал, частично принадлежащий Macquarie, продавал нефть таким компаниям, как Trafigura, которая в августе получила государственную помощь в 135 миллионов долларов для своих плавильных заводов в Южной Австралии, и Vitol, как показал анализ.

Оператор автозаправочных станций Shell и поставщик австралийских вооруженных сил, Viva Energy, закупает нефть у Vitol. Представители Vitol, Viva Energy и Trafigura заявили, что их компании действуют в полном соответствии со всеми действующими законами и нормативными актами, включая санкции.

Они не гарантировали, что не покупали и не продавали нефтепродукты российского происхождения австралийским компаниям, потребителям и государственным органам, когда им задали этот вопрос, отмечает издание.

Представитель Trafigura заявил, что компания не торгует с организациями, находящимися под санкциями, а представитель Vitol заявил, что компания придерживается строгой политики и стремится к открытым и прозрачным отношениям с властями везде, где она осуществляет свою деятельность.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг призвала компании гарантировать, что их цепочки поставок не будут косвенно финансировать российское правительство.

Она отказалась брать на себя обязательства по дальнейшему ограничению торговли, заявив, что правительству будет сложно отслеживать непрямые закупки.

Австралия оценивает варианты дальнейшего давления на доходы россии от нефти, заявил представитель Министерства иностранных дел и торговли Австралии.

Дополнение

Европейский Союз и Великобритания в октябре объявили о санкциях против сторонних переработчиков российского сырья с 2026 года, в частности путем нацеливания на конкретные терминалы и нефтеперерабатывающие заводы.

Санкции США сократили число покупателей российской нефти в Китае – Bloomberg03.11.25, 17:57 • 3201 просмотр

Юлия Шрамко

