Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Румунія та Болгарія намагаються захистити російські нафтопереробні заводи від санкцій Трампа - Politico

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Румунія та Болгарія намагаються запобігти зупинці своїх критично важливих нафтопереробних заводів, оскільки санкції США проти їхніх російських власників набудуть чинності 21 листопада. Болгарія розглядає можливість націоналізації НПЗ "Лукойлу" в Бургасі, тоді як Румунія розглядає націоналізацію як "останній варіант" для НПЗ "Петротел".

Румунія та Болгарія намагаються захистити російські нафтопереробні заводи від санкцій Трампа - Politico

Румунія та Болгарія змагаються з часом, щоб запобігти зупинці своїх критично важливих нафтопереробних заводів до того, як санкції Сполучених Штатів проти їхніх російських власників набудуть чинності пізніше цього місяця. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Рішення Вашингтона внести до чорного списку "лукойл" та "роснефть" поставило країни ЄС, де присутні дві найбільші російські нафтові компанії, у скрутне становище, оскільки вони намагаються запобігти перебоям у постачанні палива до того, як санкції набудуть чинності 21 листопада.

У п'ятницю болгарські законодавці схвалили новий законопроєкт, який дозволить уряду призначити керівника величезного нафтопереробного заводу в Бургасі, що належить "Лукойлу", надаючи йому широкі повноваження для операційного контролю над об'єктом, схвалення його продажу та націоналізацію, якщо це необхідно. Тим часом країна вивчає питання щодо звільнення від санкцій.

Румунія, де розташований нафтопереробний завод "Петротел" компанії "лукойл", ще не прийняла офіційного рішення. Але Бухарест також розглядає можливість звернення з проханням про "продовження санкцій", готуючи власну відповідь, сказав високопосадовець уряду, якому надано право говорити анонімно. Вони додали, що націоналізація розглядається як "останній варіант".

Тим не менш, міністр енергетики Румунії Богдан-Груя Іван заявив POLITICO, що Бухарест "готовий" до будь-якого сценарію в операційному плані. Він додав, що план уряду спрямований на збереження "економічної активності Румунії, але водночас на припинення фінансування Російської Федерації".

Румунія закликає США "скасувати" рішення щодо скорочення військ на території країни06.11.25, 21:51 • 3536 переглядiв

Міністерство фінансів США, яке має схвалити будь-який продаж, та Європейська комісія відмовилися від коментарів.

Зусилля щодо забезпечення нових власників нафтопереробних заводів були поставлені під ще більший сумнів після того, як швейцарський торговий дім Gunvor у четвер відкликав свою заявку на купівлю міжнародних активів Лукойлу після різкої критики пропозиції продажу з боку Міністерства фінансів США.

Нові заходи також впливають на інші країни ЄС. Німеччина отримала шестимісячне звільнення для свого нафтопереробного заводу Schwedt, що належить "Роснефти", який перебуває під контролем уряду з 2022 року. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п'ятницю відвідав Вашингтон у надії домогтися звільнення від імпорту російської нафти трубопроводами для своєї країни та сусідньої Словаччини.

США дали Угорщині звільнення від санкцій проти рф після теплої зустрічі Трампа та Орбана - Reuters08.11.25, 10:15 • 21121 перегляд

Санкції з'являються на тлі дедалі більшого розчарування президента Дональда Трампа через гальмування зусиль щодо забезпечення припинення вогню в Україні. ЄС також в останні місяці активізував свою кампанію за припинення залежності блоку від москви в енергетиці.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Болгарія розглядає можливість запиту на виключення з нових санкцій США проти російської нафтової компанії "Лукойл" через побоювання дефіциту палива. Санкції можуть призвести до зупинки нафтопереробного заводу в Бургасі, який забезпечує до 80% палива країни.

Павло Зінченко

Новини Світу
