Румунія та Болгарія намагаються захистити російські нафтопереробні заводи від санкцій Трампа - Politico

Румунія та Болгарія змагаються з часом, щоб запобігти зупинці своїх критично важливих нафтопереробних заводів до того, як санкції Сполучених Штатів проти їхніх російських власників набудуть чинності пізніше цього місяця. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Рішення Вашингтона внести до чорного списку "лукойл" та "роснефть" поставило країни ЄС, де присутні дві найбільші російські нафтові компанії, у скрутне становище, оскільки вони намагаються запобігти перебоям у постачанні палива до того, як санкції набудуть чинності 21 листопада.

У п'ятницю болгарські законодавці схвалили новий законопроєкт, який дозволить уряду призначити керівника величезного нафтопереробного заводу в Бургасі, що належить "Лукойлу", надаючи йому широкі повноваження для операційного контролю над об'єктом, схвалення його продажу та націоналізацію, якщо це необхідно. Тим часом країна вивчає питання щодо звільнення від санкцій.

Румунія, де розташований нафтопереробний завод "Петротел" компанії "лукойл", ще не прийняла офіційного рішення. Але Бухарест також розглядає можливість звернення з проханням про "продовження санкцій", готуючи власну відповідь, сказав високопосадовець уряду, якому надано право говорити анонімно. Вони додали, що націоналізація розглядається як "останній варіант".

Тим не менш, міністр енергетики Румунії Богдан-Груя Іван заявив POLITICO, що Бухарест "готовий" до будь-якого сценарію в операційному плані. Він додав, що план уряду спрямований на збереження "економічної активності Румунії, але водночас на припинення фінансування Російської Федерації".

Міністерство фінансів США, яке має схвалити будь-який продаж, та Європейська комісія відмовилися від коментарів.

Зусилля щодо забезпечення нових власників нафтопереробних заводів були поставлені під ще більший сумнів після того, як швейцарський торговий дім Gunvor у четвер відкликав свою заявку на купівлю міжнародних активів Лукойлу після різкої критики пропозиції продажу з боку Міністерства фінансів США.

Нові заходи також впливають на інші країни ЄС. Німеччина отримала шестимісячне звільнення для свого нафтопереробного заводу Schwedt, що належить "Роснефти", який перебуває під контролем уряду з 2022 року. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п'ятницю відвідав Вашингтон у надії домогтися звільнення від імпорту російської нафти трубопроводами для своєї країни та сусідньої Словаччини.

Санкції з'являються на тлі дедалі більшого розчарування президента Дональда Трампа через гальмування зусиль щодо забезпечення припинення вогню в Україні. ЄС також в останні місяці активізував свою кампанію за припинення залежності блоку від москви в енергетиці.

