Болгарія думає попросити про звільнення від санкцій США на тлі побоювань дефіциту палива - ЗМІ

$42.080.01
48.980.00
ukenru
14:21 • 14 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
14:06 • 668 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
08:30 • 15994 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 34684 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 34450 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 35888 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 49941 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 41487 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 36702 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 36188 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Всесвітній день екології, День всіх святих та День народження ЄС: що ще відзначають 1 листопада1 листопада, 04:30 • 7234 перегляди
Мінус 900 солдатів та 349 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу1 листопада, 05:21 • 10558 перегляди
"Дзеркальна відповідь на ракетні удари рф": в ISW оцінили перспективи надання США Україні ракет Tomahawk1 листопада, 05:40 • 16845 перегляди
ЄС створює нову систему для швидкого перекидання військ і техніки - ЦПД09:07 • 9690 перегляди
Новий уряд Молдови на чолі з Александру Мунтяну склав присягу 11:02 • 5314 перегляди
Публікації
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 34693 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 34458 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 57508 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 57947 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 50258 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Мая Санду
Віталій Кім
Леся Нікітюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Миколаїв
Полтавська область
Реклама
УНН Lite
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo13:37 • 1300 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo08:30 • 15990 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 57497 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 38322 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 46837 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Іскандер (ОТРК)

Болгарія думає попросити про звільнення від санкцій США на тлі побоювань дефіциту палива - ЗМІ

Київ • УНН

 • 940 перегляди

Болгарія розглядає можливість запиту на виключення з нових санкцій США проти російської нафтової компанії "Лукойл" через побоювання дефіциту палива. Санкції можуть призвести до зупинки нафтопереробного заводу в Бургасі, який забезпечує до 80% палива країни.

Болгарія думає попросити про звільнення від санкцій США на тлі побоювань дефіциту палива - ЗМІ

Болгарія вивчає можливість запиту на виключення з нових санкцій США проти найбільшої приватної нафтової компанії росії, повідомляють два джерела, знайомі з цим питанням, оскільки побоюється, що ці заходи спричинять серйозний дефіцит палива та популістську реакцію по всій країні, передає УНН із посиланням на Politico.

Деталі

Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про санкції проти двох найбільших російських виробників нафти, "Роснефти" та "Лукойлу", що спонукало кілька країн ЄС, в яких працюють ці компанії, домагатися виключень.

У Болгарії розташований розлогий нафтопереробний завод у Бургасі, що належить "Лукойлу", який забезпечує до 80 відсотків палива країни. Фірма історично кидала величезну економічну тінь на балканську країну, тоді як раніше об'єкт пов'язували з використанням лазівок у санкціях ЄС.

За словами джерел, які були проінформовані про це питання та отримали анонімність, щоб вільно говорити з делікатних питань.

Уряд стурбований тим, що санкції можуть змусити нафтопереробний завод припинити роботу, оскільки банки виводяться з об'єкта, кажуть джерела, що спричиняє масовий дефіцит палива та протести.

Софія стверджує, що це може призвести до краху уряду, кажуть джерела, що зміцнює підтримку президента Болгарії Румена Радєва, фігури, яку деякі вважають проросійською, і яка публічно озвучила ідею створення нової політичної партії.

Орбан збирається переконувати Трампа звільнити Угорщину від санкцій проти російської нафти31.10.25, 12:49 • 3148 переглядiв

Міністерство енергетики Болгарії відмовилося від коментарів. Президентство Болгарії не одразу відповіло на запитання POLITICO.

Юліан Попов, колишній міністр навколишнього середовища Болгарії та старший науковий співробітник аналітичного центру "Стратегічні перспективи", погодився, що уряд "неналежним чином підготовлений" і не має "плану дій на випадок надзвичайних ситуацій" щодо виходу "Лукойлу", що робить ймовірним дефіцит палива, якщо не буде знайдено рішення.

Він стверджував, що уряд тепер повинен взяти на себе операційний контроль над нафтопереробним заводом, за підтримки "міжнародного комітету" міжнародних юристів та експертів, які можуть допомогти Софії керувати стратегічним об'єктом.

"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній 23.10.25, 00:40 • 17480 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Дональд Трамп
Болгарія
Сполучені Штати Америки