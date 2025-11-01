Болгарія думає попросити про звільнення від санкцій США на тлі побоювань дефіциту палива - ЗМІ
Київ • УНН
Болгарія розглядає можливість запиту на виключення з нових санкцій США проти російської нафтової компанії "Лукойл" через побоювання дефіциту палива. Санкції можуть призвести до зупинки нафтопереробного заводу в Бургасі, який забезпечує до 80% палива країни.
Болгарія вивчає можливість запиту на виключення з нових санкцій США проти найбільшої приватної нафтової компанії росії, повідомляють два джерела, знайомі з цим питанням, оскільки побоюється, що ці заходи спричинять серйозний дефіцит палива та популістську реакцію по всій країні, передає УНН із посиланням на Politico.
Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про санкції проти двох найбільших російських виробників нафти, "Роснефти" та "Лукойлу", що спонукало кілька країн ЄС, в яких працюють ці компанії, домагатися виключень.
У Болгарії розташований розлогий нафтопереробний завод у Бургасі, що належить "Лукойлу", який забезпечує до 80 відсотків палива країни. Фірма історично кидала величезну економічну тінь на балканську країну, тоді як раніше об'єкт пов'язували з використанням лазівок у санкціях ЄС.
За словами джерел, які були проінформовані про це питання та отримали анонімність, щоб вільно говорити з делікатних питань.
Уряд стурбований тим, що санкції можуть змусити нафтопереробний завод припинити роботу, оскільки банки виводяться з об'єкта, кажуть джерела, що спричиняє масовий дефіцит палива та протести.
Софія стверджує, що це може призвести до краху уряду, кажуть джерела, що зміцнює підтримку президента Болгарії Румена Радєва, фігури, яку деякі вважають проросійською, і яка публічно озвучила ідею створення нової політичної партії.
Міністерство енергетики Болгарії відмовилося від коментарів. Президентство Болгарії не одразу відповіло на запитання POLITICO.
Юліан Попов, колишній міністр навколишнього середовища Болгарії та старший науковий співробітник аналітичного центру "Стратегічні перспективи", погодився, що уряд "неналежним чином підготовлений" і не має "плану дій на випадок надзвичайних ситуацій" щодо виходу "Лукойлу", що робить ймовірним дефіцит палива, якщо не буде знайдено рішення.
Він стверджував, що уряд тепер повинен взяти на себе операційний контроль над нафтопереробним заводом, за підтримки "міжнародного комітету" міжнародних юристів та експертів, які можуть допомогти Софії керувати стратегічним об'єктом.
