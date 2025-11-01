Болгария думает попросить об освобождении от санкций США на фоне опасений дефицита топлива - СМИ
Болгария рассматривает возможность запроса на исключение из новых санкций США против российской нефтяной компании "Лукойл" из-за опасений дефицита топлива. Санкции могут привести к остановке нефтеперерабатывающего завода в Бургасе, который обеспечивает до 80% топлива страны.
Болгария изучает возможность запроса на исключение из новых санкций США против крупнейшей частной нефтяной компании россии, сообщают два источника, знакомые с этим вопросом, поскольку опасается, что эти меры вызовут серьезный дефицит топлива и популистскую реакцию по всей стране, передает УНН со ссылкой на Politico.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о санкциях против двух крупнейших российских производителей нефти, "Роснефти" и "Лукойла", что побудило несколько стран ЕС, в которых работают эти компании, добиваться исключений.
В Болгарии расположен обширный нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, принадлежащий "Лукойлу", который обеспечивает до 80 процентов топлива страны. Фирма исторически бросала огромную экономическую тень на балканскую страну, тогда как ранее объект связывали с использованием лазеек в санкциях ЕС.
По словам источников, которые были проинформированы об этом вопросе и получили анонимность, чтобы свободно говорить по деликатным вопросам.
Правительство обеспокоено тем, что санкции могут вынудить нефтеперерабатывающий завод прекратить работу, поскольку банки выводятся из объекта, говорят источники, что вызывает массовый дефицит топлива и протесты.
София утверждает, что это может привести к краху правительства, говорят источники, что укрепляет поддержку президента Болгарии Румена Радева, фигуры, которую некоторые считают пророссийской, и которая публично озвучила идею создания новой политической партии.
Министерство энергетики Болгарии отказалось от комментариев. Президентство Болгарии не сразу ответило на вопросы POLITICO.
Юлиан Попов, бывший министр окружающей среды Болгарии и старший научный сотрудник аналитического центра "Стратегические перспективы", согласился, что правительство "ненадлежащим образом подготовлено" и не имеет "плана действий на случай чрезвычайных ситуаций" относительно выхода "Лукойла", что делает вероятным дефицит топлива, если не будет найдено решение.
Он утверждал, что правительство теперь должно взять на себя операционный контроль над нефтеперерабатывающим заводом, при поддержке "международного комитета" международных юристов и экспертов, которые могут помочь Софии управлять стратегическим объектом.
