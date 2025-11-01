$42.080.01
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябре
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 32390 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетолога
1 ноября, 06:00 • 32486 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 34811 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 49166 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 40925 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 36444 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36156 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 30690 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 57477 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
Болгария думает попросить об освобождении от санкций США на фоне опасений дефицита топлива - СМИ

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Болгария рассматривает возможность запроса на исключение из новых санкций США против российской нефтяной компании "Лукойл" из-за опасений дефицита топлива. Санкции могут привести к остановке нефтеперерабатывающего завода в Бургасе, который обеспечивает до 80% топлива страны.

Болгария думает попросить об освобождении от санкций США на фоне опасений дефицита топлива - СМИ

Болгария изучает возможность запроса на исключение из новых санкций США против крупнейшей частной нефтяной компании россии, сообщают два источника, знакомые с этим вопросом, поскольку опасается, что эти меры вызовут серьезный дефицит топлива и популистскую реакцию по всей стране, передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о санкциях против двух крупнейших российских производителей нефти, "Роснефти" и "Лукойла", что побудило несколько стран ЕС, в которых работают эти компании, добиваться исключений.

В Болгарии расположен обширный нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, принадлежащий "Лукойлу", который обеспечивает до 80 процентов топлива страны. Фирма исторически бросала огромную экономическую тень на балканскую страну, тогда как ранее объект связывали с использованием лазеек в санкциях ЕС.

По словам источников, которые были проинформированы об этом вопросе и получили анонимность, чтобы свободно говорить по деликатным вопросам.

Правительство обеспокоено тем, что санкции могут вынудить нефтеперерабатывающий завод прекратить работу, поскольку банки выводятся из объекта, говорят источники, что вызывает массовый дефицит топлива и протесты.

София утверждает, что это может привести к краху правительства, говорят источники, что укрепляет поддержку президента Болгарии Румена Радева, фигуры, которую некоторые считают пророссийской, и которая публично озвучила идею создания новой политической партии.

Орбан собирается убедить Трампа освободить Венгрию от санкций против российской нефти31.10.25, 12:49 • 3138 просмотров

Министерство энергетики Болгарии отказалось от комментариев. Президентство Болгарии не сразу ответило на вопросы POLITICO.

Юлиан Попов, бывший министр окружающей среды Болгарии и старший научный сотрудник аналитического центра "Стратегические перспективы", согласился, что правительство "ненадлежащим образом подготовлено" и не имеет "плана действий на случай чрезвычайных ситуаций" относительно выхода "Лукойла", что делает вероятным дефицит топлива, если не будет найдено решение.

Он утверждал, что правительство теперь должно взять на себя операционный контроль над нефтеперерабатывающим заводом, при поддержке "международного комитета" международных юристов и экспертов, которые могут помочь Софии управлять стратегическим объектом.

"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний23.10.25, 00:40 • 17480 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Дональд Трамп
Болгария
Соединённые Штаты