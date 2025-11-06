Румунія закликає США "скасувати" рішення щодо скорочення військ на території країни

Міністр оборони Румунії Сорін Молдован вважає, що Сполученим Штатам слід відмовитися від свого плану виведення сотень військових з країни. Він стверджує, що це рішення може підживити російську пропаганду навколо роз'єднаності НАТО, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Я вважаю, що це рішення може бути скасовано і його слід скасувати - сказав міністр оборони Румунії Сорін Молдован.

Минулого тижня Пентагон заявив, що передислокує піхотну бригаду чисельністю близько 800 військовослужбовців назад до Кентуккі з Румунії, оскільки американські військові переорієнтовують свою увагу на внутрішні пріоритети, такі як захист кордонів та Індо-Тихоокеанський регіон.

Я розумію плани нинішньої адміністрації - вони хочуть переглянути свою позицію в Європі - сказав Молдован.

Але це не є добрим знаком у наших двосторонніх відносинах. Нам потрібно провести більш активні двосторонні переговори зі США, щоб нинішня адміністрація зрозуміла, що загроза знаходиться тут, на східному фланзі - сказав він.

Politico пише, що виведення військ відбувається у делікатний час для НАТО, яке намагається усунути прогалини у своїх системах протиповітряної оборони та має справу з ескалацією підозрюваних вторгнень у повітряний простір з боку росії, зокрема в Румунії.

Публічно європейські та натівські посадовці применшували значення скорочення військ, навіть попри те, що законодавці США висловили невдоволення цим кроком.

НАТО запевняє у стабільності після скорочення військової присутності США в Румунії: "Це трапляється постійно" – Рютте

У середу генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Румунії Нікушор Дан заявили, що рішення США не створить прогалин в обороні країни. Інші союзники, такі як Велика Британія та Норвегія, також відкинули припущення, що цей крок показав, що Вашингтон більше не відданий НАТО.

Якщо говорити на оперативному рівні, нічого не змінилося з моменту виведення - погодився Молдован.

Але політична символіка зараз трохи дивна - додав він, стверджуючи, що це ризикує підживити російську "пропаганду" про брак єдності в НАТО.

І хоча Вашингтон прагне розвернутися в бік Азії, він стверджував, що повинен враховувати, наскільки глобалізованою стала тотальна війна москви в Україні. росія дедалі більше отримує вигоду від підтримки Китаю, Ірану та Північної Кореї у своїх військових зусиллях.

Ми говоримо не лише про росію… майте на увазі, що Північна Корея направила війська в Україну… Іран також допоміг росії своїми можливостями. Нам потрібно бачити загальну картину - сказав він.

Наша безпека також будується на довірі до наших союзників, і ми дуже розраховуємо на підтримку США на східному фланзі. НАТО сильніше лише тоді, коли там присутні всі союзники - додав Молдован.

Доповнення

Румунія заявила, що США мають намір вивести частину своїх військ зі східного флангу НАТО, представник НАТО у відповідь заявив, що Альянс тісно взаємодіє зі США щодо складу сил у Європі.