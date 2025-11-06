Румунія закликає США "скасувати" рішення щодо скорочення військ на території країни

ukenru
19:30 • 2174 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 30253 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 41686 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 27721 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 27818 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 53879 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 35542 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 38466 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 50277 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 39156 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 32251 перегляди
Наслідки удару рф по Дніпровщині: з потрощеної багатоповерхівки дістали загиблу людинуPhoto6 листопада, 12:38 • 3514 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 22870 перегляди
Флорентійський діамант знайшли після століття таємниці – NYT6 листопада, 13:16 • 8004 перегляди
Вибух в офісі Івано-Франківська: двоє людей отримали поранення, 40 евакуювали - ДСНСPhotoVideo6 листопада, 14:27 • 5454 перегляди
Публікації
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 30253 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 22900 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 32286 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 33639 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 53879 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Нікушор Дан
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Китай
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 27475 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 27812 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 29600 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 45883 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 49883 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Instagram
Facebook
TikTok

Румунія закликає США "скасувати" рішення щодо скорочення військ на території країни

Київ • УНН

 • 848 перегляди

Міністр оборони Румунії Сорін Молдован закликав США скасувати план виведення 800 військових з країни, щоб уникнути посилення російської пропаганди про роз'єднаність НАТО. Пентагон передислокує піхотну бригаду до Кентуккі, зосереджуючись на внутрішніх пріоритетах та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Румунія закликає США "скасувати" рішення щодо скорочення військ на території країни

Міністр оборони Румунії Сорін Молдован вважає, що Сполученим Штатам слід відмовитися від свого плану виведення сотень військових з країни. Він стверджує, що це рішення може підживити російську пропаганду навколо роз'єднаності НАТО, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Я вважаю, що це рішення може бути скасовано і його слід скасувати

- сказав міністр оборони Румунії Сорін Молдован.

Минулого тижня Пентагон заявив, що передислокує піхотну бригаду чисельністю близько 800 військовослужбовців назад до Кентуккі з Румунії, оскільки американські військові переорієнтовують свою увагу на внутрішні пріоритети, такі як захист кордонів та Індо-Тихоокеанський регіон.

Я розумію плани нинішньої адміністрації - вони хочуть переглянути свою позицію в Європі

- сказав Молдован.

Але це не є добрим знаком у наших двосторонніх відносинах. Нам потрібно провести більш активні двосторонні переговори зі США, щоб нинішня адміністрація зрозуміла, що загроза знаходиться тут, на східному фланзі

- сказав він.

Politico пише, що виведення військ відбувається у делікатний час для НАТО, яке намагається усунути прогалини у своїх системах протиповітряної оборони та має справу з ескалацією підозрюваних вторгнень у повітряний простір з боку росії, зокрема в Румунії.

Публічно європейські та натівські посадовці применшували значення скорочення військ, навіть попри те, що законодавці США висловили невдоволення цим кроком.

НАТО запевняє у стабільності після скорочення військової присутності США в Румунії: "Це трапляється постійно" – Рютте05.11.25, 22:42 • 3490 переглядiв

У середу генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Румунії Нікушор Дан заявили, що рішення США не створить прогалин в обороні країни. Інші союзники, такі як Велика Британія та Норвегія, також відкинули припущення, що цей крок показав, що Вашингтон більше не відданий НАТО.

Якщо говорити на оперативному рівні, нічого не змінилося з моменту виведення

- погодився Молдован.

Але політична символіка зараз трохи дивна - додав він, стверджуючи, що це ризикує підживити російську "пропаганду" про брак єдності в НАТО.

І хоча Вашингтон прагне розвернутися в бік Азії, він стверджував, що повинен враховувати, наскільки глобалізованою стала тотальна війна москви в Україні. росія дедалі більше отримує вигоду від підтримки Китаю, Ірану та Північної Кореї у своїх військових зусиллях.

Ми говоримо не лише про росію… майте на увазі, що Північна Корея направила війська в Україну… Іран також допоміг росії своїми можливостями. Нам потрібно бачити загальну картину

- сказав він.

Наша безпека також будується на довірі до наших союзників, і ми дуже розраховуємо на підтримку США на східному фланзі. НАТО сильніше лише тоді, коли там присутні всі союзники

- додав Молдован.

Доповнення

Румунія заявила, що США мають намір вивести частину своїх військ зі східного флангу НАТО, представник НАТО у відповідь заявив, що Альянс тісно взаємодіє зі США щодо складу сил у Європі.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Нікушор Дан
Кентуккі
Марк Рютте
Пентагон
НАТО
Asia
Північна Корея
Норвегія
Велика Британія
Європа
Румунія
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран