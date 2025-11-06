Румыния призывает США "отменить" решение о сокращении войск на территории страны

Министр обороны Румынии Сорин Молдован считает, что Соединенным Штатам следует отказаться от своего плана по выводу сотен военнослужащих из страны. Он утверждает, что это решение может подпитать российскую пропаганду вокруг разобщенности НАТО, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Я считаю, что это решение может быть отменено и его следует отменить - сказал министр обороны Румынии Сорин Молдован.

На прошлой неделе Пентагон заявил, что передислоцирует пехотную бригаду численностью около 800 военнослужащих обратно в Кентукки из Румынии, поскольку американские военные переориентируют свое внимание на внутренние приоритеты, такие как защита границ и Индо-Тихоокеанский регион.

Я понимаю планы нынешней администрации - они хотят пересмотреть свою позицию в Европе - сказал Молдован.

Но это не является хорошим знаком в наших двусторонних отношениях. Нам нужно провести более активные двусторонние переговоры с США, чтобы нынешняя администрация поняла, что угроза находится здесь, на восточном фланге - сказал он.

Politico пишет, что вывод войск происходит в деликатное время для НАТО, которое пытается устранить пробелы в своих системах противовоздушной обороны и имеет дело с эскалацией подозреваемых вторжений в воздушное пространство со стороны россии, в частности в Румынии.

Публично европейские и натовские чиновники преуменьшали значение сокращения войск, даже несмотря на то, что законодатели США выразили недовольство этим шагом.

НАТО заверяет в стабильности после сокращения военного присутствия США в Румынии: «Это случается постоянно» – Рютте

В среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Румынии Никушор Дан заявили, что решение США не создаст пробелов в обороне страны. Другие союзники, такие как Великобритания и Норвегия, также отвергли предположения, что этот шаг показал, что Вашингтон больше не предан НАТО.

Если говорить на оперативном уровне, ничего не изменилось с момента вывода - согласился Молдован.

Но политическая символика сейчас немного странная - добавил он, утверждая, что это рискует подпитать российскую "пропаганду" о нехватке единства в НАТО.

И хотя Вашингтон стремится развернуться в сторону Азии, он утверждал, что должен учитывать, насколько глобализированной стала тотальная война москвы в Украине. россия все больше получает выгоду от поддержки Китая, Ирана и Северной Кореи в своих военных усилиях.

Мы говорим не только о россии… имейте в виду, что Северная Корея направила войска в Украину… Иран также помог россии своими возможностями. Нам нужно видеть общую картину - сказал он.

Наша безопасность также строится на доверии к нашим союзникам, и мы очень рассчитываем на поддержку США на восточном фланге. НАТО сильнее только тогда, когда там присутствуют все союзники - добавил Молдован.

Дополнение

Румыния заявила, что США намерены вывести часть своих войск с восточного фланга НАТО, представитель НАТО в ответ заявил, что Альянс тесно взаимодействует с США по составу сил в Европе.