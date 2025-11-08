ukenru
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Румыния и Болгария пытаются защитить российские нефтеперерабатывающие заводы от санкций Трампа - Politico

Киев • УНН

Румыния и Болгария пытаются предотвратить остановку своих критически важных нефтеперерабатывающих заводов, поскольку санкции США против их российских владельцев вступят в силу 21 ноября. Болгария рассматривает возможность национализации НПЗ "Лукойла" в Бургасе, тогда как Румыния рассматривает национализацию как "последний вариант" для НПЗ "Петротел".

Румыния и Болгария пытаются защитить российские нефтеперерабатывающие заводы от санкций Трампа - Politico

Румыния и Болгария соревнуются со временем, чтобы предотвратить остановку своих критически важных нефтеперерабатывающих заводов до того, как санкции Соединенных Штатов против их российских владельцев вступят в силу позднее в этом месяце. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Решение Вашингтона внести в черный список "Лукойл" и "Роснефть" поставило страны ЕС, где присутствуют две крупнейшие российские нефтяные компании, в затруднительное положение, поскольку они пытаются предотвратить перебои в поставках топлива до того, как санкции вступят в силу 21 ноября.

В пятницу болгарские законодатели одобрили новый законопроект, который позволит правительству назначить руководителя огромного нефтеперерабатывающего завода в Бургасе, принадлежащего "Лукойлу", предоставляя ему широкие полномочия для операционного контроля над объектом, одобрения его продажи и национализации, если это необходимо. Тем временем страна изучает вопрос об освобождении от санкций.

Румыния, где расположен нефтеперерабатывающий завод "Петротел" компании "Лукойл", еще не приняла официального решения. Но Бухарест также рассматривает возможность обращения с просьбой о "продлении санкций", готовя свой собственный ответ, сказал высокопоставленный чиновник правительства, которому предоставлено право говорить анонимно. Они добавили, что национализация рассматривается как "последний вариант".

Тем не менее, министр энергетики Румынии Богдан-Груя Иван заявил POLITICO, что Бухарест "готов" к любому сценарию в операционном плане. Он добавил, что план правительства направлен на сохранение "экономической активности Румынии, но в то же время на прекращение финансирования Российской Федерации".

Румыния призывает США "отменить" решение о сокращении войск на территории страны06.11.25, 21:51 • 3536 просмотров

Министерство финансов США, которое должно одобрить любую продажу, и Европейская комиссия отказались от комментариев.

Усилия по обеспечению новых владельцев нефтеперерабатывающих заводов были поставлены под еще большее сомнение после того, как швейцарский торговый дом Gunvor в четверг отозвал свою заявку на покупку международных активов Лукойла после резкой критики предложения продажи со стороны Министерства финансов США.

Новые меры также влияют на другие страны ЕС. Германия получила шестимесячное освобождение для своего нефтеперерабатывающего завода Schwedt, принадлежащего "Роснефти", который находится под контролем правительства с 2022 года. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу посетил Вашингтон в надежде добиться освобождения от импорта российской нефти по трубопроводам для своей страны и соседней Словакии.

США дали Венгрии освобождение от санкций против рф после теплой встречи Трампа и Орбана - Reuters08.11.25, 10:15 • 21112 просмотров

Санкции появляются на фоне все большего разочарования президента Дональда Трампа из-за торможения усилий по обеспечению прекращения огня в Украине. ЕС также в последние месяцы активизировал свою кампанию за прекращение зависимости блока от Москвы в энергетике.

Напомним

Как сообщал УНН, Болгария рассматривает возможность запроса на исключение из новых санкций США против российской нефтяной компании "Лукойл" из-за опасений дефицита топлива. Санкции могут привести к остановке нефтеперерабатывающего завода в Бургасе, который обеспечивает до 80% топлива страны.

Павел Зинченко

