В Болгарии парламент отменил президентское вето на взятие под контроль НПЗ «Лукойла»
Киев • УНН
Парламент Болгарии в четверг отменил президентское вето на законопроект, позволяющий правительству взять под контроль нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" и продать его, чтобы защитить актив от надвигающихся санкций США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В прошлом месяце Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Великобритания ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти", двух крупнейших российских нефтяных компаний.
На прошлой неделе болгарские законодатели одобрили изменения, предоставляющие назначенному правительством коммерческому управляющему полномочия по надзору за дальнейшей эксплуатацией НПЗ "Лукойла" в Болгарии после 21 ноября, когда должны вступить в силу санкции США, и по продаже компании в случае необходимости.
Президент страны Румен Радев в среду наложил вето на законопроект, заявив, что он не обеспечивает гарантий от будущих финансовых претензий к государству.
Парламент отклонил его возражения 128 голосами против 59 в четверг, сообщило болгарское информационное агентство BTA.
Американские санкции вызвали обеспокоенность по поводу зимних поставок топлива в Болгарию, где "Лукойл" управляет НПЗ в Бургасе, сотнями автозаправочных станций и топливохранилищами.
"Лукойл" добивался от Вашингтона продления дедлайна до вступления в действие санкций, которые запрещают сделки с российской компанией после 21 ноября, стремясь получить больше времени для сворачивания обязательств и рассмотрения предложений по своим глобальным активам, сообщили в среду три источника, знакомые с ситуацией.
До решения, принятого в четверг, Бойко Борисов, бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ, возглавляющей коалиционное правительство, с оптимизмом ожидал, что Болгария получит продление уже на следующей неделе.
"Вместе с правительством мы работаем над тем, чтобы и люди на НПЗ, и сам НПЗ работали хорошо", - цитирует Борисова агентство BTA.
