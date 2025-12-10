Тысячи людей в Болгарии снова протестуют, требуя отставки правительства
Киев • УНН
Тысячи болгар снова вышли на протесты против правительства меньшинства, обвиняя его в неспособности преодолеть коррупцию. Демонстрации продолжаются на фоне подготовки к введению евро и предстоящего вотума недоверия.
Тысячи граждан Болгарии в среду вечером вышли на массовые митинги, протестуя против правительства меньшинства страны и его, как утверждают демонстранты, неспособности преодолеть распространенную коррупцию в беднейшей стране-члене Европейского Союза. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Эти демонстрации, охватившие столицу Софию и десятки других городов и поселков, являются последними в серии длительных протестов, которые проходят на фоне подготовки Болгарии к введению евро с 1 января.
В Болгарии парламент отменил президентское вето на взятие под контроль НПЗ "лукойла"13.11.25, 15:36 • 3545 просмотров
Протестующие в Софии использовали лазеры для проецирования на здание парламента лозунгов "Отставка", "Мафия вон" и "За честные выборы". Один из жителей Софии, 64-летний Добри Лаков, выразил надежду, что энергия народа постепенно заставит правительство уйти в отставку, поскольку, по его мнению, необходима судебная реформа.
Если судебная система будет налажена, все остальное встанет на свои места, абсолютно все
Протесты продолжаются, несмотря на то, что на прошлой неделе правительство было вынуждено отозвать свой бюджетный план на 2026 год, первый составленный в евро, из-за массовых демонстраций. Оппозиционные партии и другие организации протестовали против планов повышения взносов на социальное страхование и налогов на дивиденды для финансирования увеличения государственных расходов.
В Болгарии после самых масштабных протестов десятилетия задержан 71 участник столкновений02.12.25, 15:15 • 2842 просмотра
В четверг парламент Болгарии проведет вотум недоверия правительству премьер-министра Росена Железникова, что станет шестым таким голосованием с момента его прихода к власти 15 января этого года. Страна, которая провела семь национальных выборов за последние четыре года, продолжает оставаться разделенной глубокими политическими и социальными разногласиями.
Хотя бывший премьер-министр и лидер правящей партии ГЕРБ Бойко Борисов заявил, что партнеры по правящей коалиции договорились не уходить в отставку до вступления Болгарии в еврозону 1 января, оппозиция настроена решительно.
Румыния и Болгария пытаются защитить российские нефтеперерабатывающие заводы от санкций Трампа - Politico08.11.25, 20:39 • 6890 просмотров