Тысячи людей в Болгарии снова протестуют, требуя отставки правительства

Протесты в Болгарии в январе. Фото: Reuters

Тысячи граждан Болгарии в среду вечером вышли на массовые митинги, протестуя против правительства меньшинства страны и его, как утверждают демонстранты, неспособности преодолеть распространенную коррупцию в беднейшей стране-члене Европейского Союза. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Эти демонстрации, охватившие столицу Софию и десятки других городов и поселков, являются последними в серии длительных протестов, которые проходят на фоне подготовки Болгарии к введению евро с 1 января.

Протестующие в Софии использовали лазеры для проецирования на здание парламента лозунгов "Отставка", "Мафия вон" и "За честные выборы". Один из жителей Софии, 64-летний Добри Лаков, выразил надежду, что энергия народа постепенно заставит правительство уйти в отставку, поскольку, по его мнению, необходима судебная реформа.

Если судебная система будет налажена, все остальное встанет на свои места, абсолютно все – добавил он.

Протесты продолжаются, несмотря на то, что на прошлой неделе правительство было вынуждено отозвать свой бюджетный план на 2026 год, первый составленный в евро, из-за массовых демонстраций. Оппозиционные партии и другие организации протестовали против планов повышения взносов на социальное страхование и налогов на дивиденды для финансирования увеличения государственных расходов.

В четверг парламент Болгарии проведет вотум недоверия правительству премьер-министра Росена Железникова, что станет шестым таким голосованием с момента его прихода к власти 15 января этого года. Страна, которая провела семь национальных выборов за последние четыре года, продолжает оставаться разделенной глубокими политическими и социальными разногласиями.

Хотя бывший премьер-министр и лидер правящей партии ГЕРБ Бойко Борисов заявил, что партнеры по правящей коалиции договорились не уходить в отставку до вступления Болгарии в еврозону 1 января, оппозиция настроена решительно.

