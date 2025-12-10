Тысячи людей в Болгарии снова протестуют, требуя отставки правительства

$42.180.11
49.090.07
ukenru
18:59 • 1942 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
17:30 • 7208 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
17:11 • 11371 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
16:59 • 11233 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
14:44 • 13641 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
14:20 • 18425 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 17957 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 18553 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 17199 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
10 декабря, 11:00 • 14732 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 28943 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 41966 просмотра
Тысячи людей в Болгарии снова протестуют, требуя отставки правительства

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Тысячи болгар снова вышли на протесты против правительства меньшинства, обвиняя его в неспособности преодолеть коррупцию. Демонстрации продолжаются на фоне подготовки к введению евро и предстоящего вотума недоверия.

Тысячи людей в Болгарии снова протестуют, требуя отставки правительства
Протесты в Болгарии в январе. Фото: Reuters

Тысячи граждан Болгарии в среду вечером вышли на массовые митинги, протестуя против правительства меньшинства страны и его, как утверждают демонстранты, неспособности преодолеть распространенную коррупцию в беднейшей стране-члене Европейского Союза. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Эти демонстрации, охватившие столицу Софию и десятки других городов и поселков, являются последними в серии длительных протестов, которые проходят на фоне подготовки Болгарии к введению евро с 1 января.

В Болгарии парламент отменил президентское вето на взятие под контроль НПЗ "лукойла"13.11.25, 15:36 • 3545 просмотров

Протестующие в Софии использовали лазеры для проецирования на здание парламента лозунгов "Отставка", "Мафия вон" и "За честные выборы". Один из жителей Софии, 64-летний Добри Лаков, выразил надежду, что энергия народа постепенно заставит правительство уйти в отставку, поскольку, по его мнению, необходима судебная реформа. 

Если судебная система будет налажена, все остальное встанет на свои места, абсолютно все 

– добавил он.

Протесты продолжаются, несмотря на то, что на прошлой неделе правительство было вынуждено отозвать свой бюджетный план на 2026 год, первый составленный в евро, из-за массовых демонстраций. Оппозиционные партии и другие организации протестовали против планов повышения взносов на социальное страхование и налогов на дивиденды для финансирования увеличения государственных расходов.

В Болгарии после самых масштабных протестов десятилетия задержан 71 участник столкновений02.12.25, 15:15 • 2842 просмотра

В четверг парламент Болгарии проведет вотум недоверия правительству премьер-министра Росена Железникова, что станет шестым таким голосованием с момента его прихода к власти 15 января этого года. Страна, которая провела семь национальных выборов за последние четыре года, продолжает оставаться разделенной глубокими политическими и социальными разногласиями. 

Хотя бывший премьер-министр и лидер правящей партии ГЕРБ Бойко Борисов заявил, что партнеры по правящей коалиции договорились не уходить в отставку до вступления Болгарии в еврозону 1 января, оппозиция настроена решительно. 

Румыния и Болгария пытаются защитить российские нефтеперерабатывающие заводы от санкций Трампа - Politico08.11.25, 20:39 • 6890 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Столкновения
Reuters
Дональд Трамп
Европейский Союз
Румыния