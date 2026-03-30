До Києва прибув в.о. прем'єра Болгарії з урядовою делегацією

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Андрей Гюров прибув до Києва в межах офіційного візиту болгарського уряду, пише УНН з посиланням на Novinite.

Деталі

Його, як вказано, супроводжує урядова делегація, до складу якої входять кілька ключових міністрів Болгарії: міністр закордонних справ Надія Нейнскі, міністр транспорту та зв'язку Корман Ісмаїлов, міністр оборони Атанас Запрянов, міністр освіти та науки Сергей Ігнатов та міністр енергетики Трайчо Трайков.

Після прибуття до столиці болгарських офіційних осіб, як вказано, привітала заступник міністра закордонних справ України Мар'яна Беца.

Під час візиту в.о. прем'єр-міністра Болгарії планує провести низку зустрічей на високому рівні з українським керівництвом, включаючи переговори з Президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Юлією Свириденком та спікером парламенту Русланом Стефанчуком. Очікується, що обговорення пройдуть у межах двосторонньої взаємодії між двома країнами, пише видання.

