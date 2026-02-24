Россия снова просчиталась, рассчитывая на крах Украины – МИД

Украина вступает в пятый год полномасштабной войны и тринадцатый год российской агрессии, которая разрушила мир в Европе и подорвала базовые принципы международного права. Несмотря на дипломатические усилия и переговоры, Москва не демонстрирует готовности прекратить войну и продолжает массированные удары по украинским городам и гражданскому населению. Об этом во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН заявила заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает УНН.

Детали

По словам Бецы, нынешний момент является исторически определяющим не только для Украины, но и для всей системы международной безопасности.

Сегодня эта Ассамблея собирается в момент глубокого исторического значения для Украины. Мы вступаем в пятый год полномасштабного вторжения России и в тринадцатый год ее неспровоцированной, неоправданной агрессии, которая уже привела к временной оккупации Крыма, Севастополя и частей Донецкой и Луганской областей – сказала Беца.

Она подчеркнула, что ни одна страна в новейшей истории не подвергалась нападению такой интенсивности, масштаба и продолжительности.

Ни одно государство в современной истории не переживало атаки такой силы, масштаба, величины и продолжительности – отметила заместитель министра.

По ее словам, война России разрушила мир не только в Украине, но и нанесла удар по самому ядру Устава ООН и международного права.

Российская война агрессии разрушила мир в Европе и в мире и ударила по самим основам Устава ООН, принципам суверенитета, территориальной целостности и неприменения силы – заявила она.

Беца подчеркнула, что агрессия России носит имперский и неоколониальный характер, а Кремль стремится разделить мир на сферы влияния.

Эта война является имперской и неоколониальной по своей сути. То, чего хочет Кремль, – это разделить мир на сферы влияния и сделать Украину сателлитом. Россия в этом не преуспеет – сказала дипломатка.

По ее словам, Украина продолжает сопротивление и не остается один на один с агрессором.

В то же время заместитель министра подчеркнула, что несмотря на международные усилия Россия не демонстрирует никакой реальной готовности остановить войну.

Несмотря на усилия, возглавляемые Соединенными Штатами и поддержанные Европой, Россия не показывает никакой настоящей воли прекратить эту агрессию – заявила Беца.

В качестве примера она привела масштабы атак только за одну неделю февраля, заявив, что с 8 по 15 февраля 2026 года Россия выпустила по Украине около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиабомб и 50 ракет, большинство из которых были баллистическими.

Беца подытожила, что Украина продолжает борьбу не только за собственную свободу, но и за сохранение международного порядка, в котором агрессия не может оставаться безнаказанной.

Напомним, что Австралия и Новая Зеландия объявили о новых пакетах санкций и дополнительной финансовой помощи Киеву. Это произошло в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.