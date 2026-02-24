Австралія та Нова Зеландія посилили санкції проти рф та надають нову допомогу Україні

У четверту річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну Австралія та Нова Зеландія оголосили про нові пакети санкцій і додаткову фінансову допомогу Києву, наголосивши на незмінній підтримці України та необхідності подальшого тиску на москву. Про це повідомляє МЗС Австралії та урядовий сайт Нової Зеландії, передає УНН.

Деталі

В уряді Австралії заявили, що чотири роки агресії росії є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН, а підтримка України залишається принциповою позицією Канберри.

За даними МЗС Австралії, країна вже надала Україні понад 1,7 млрд доларів допомоги, з яких 1,5 млрд доларів - військова підтримка. Окремо 40 млн доларів було спрямовано до Фонду підтримки енергетики України для допомоги в умовах російських атак на критичну інфраструктуру.

Уряд Австралії оголосив про запровадження нового пакета цільових санкцій проти 180 осіб, компаній та суден так званого тіньового флоту рф. Це найбільший санкційний пакет Австралії з лютого 2022 року.

Нові обмеження стосуються фінансового і банківського секторів, оборонної та авіаційної галузей, нафтогазового сектору, транспорту, а також науки і технологій. Вперше Австралія також ввела санкції проти криптовалютних структур, які допомагають обходити міжнародні обмеження і фінансувати військові дії росії.

Крім того, Австралія разом з міжнародними партнерами знизила граничну ціну на російську нафту з 47,60 до 44,10 долара за барель, щоб додатково скоротити доходи москви від експорту енергоносіїв. Загалом Австралія вже запровадила понад 1800 санкцій у відповідь на повномасштабну війну проти України.

Паралельно про нові обмеження та допомогу оголосила Нова Зеландія. Міністр закордонних справ країни Вінстон Пітерс повідомив, що Веллінгтон надасть Україні додаткові 8 млн доларів підтримки та запровадить черговий, 34-й, пакет санкцій проти росії.

Зокрема, 5 млн доларів буде спрямовано на гуманітарну допомогу міжнародним партнерам, які працюють з українським цивільним населенням. Загальний обсяг гуманітарної допомоги Нової Зеландії Україні за чотири роки сягнув 45 млн доларів.

Ще 3 млн доларів країна перерахує до трастового фонду Світового банку для відновлення, реконструкції та підтримки енергетичної стійкості України.

Новий санкційний пакет Нової Зеландії передбачає зниження цінової стелі на російську нафту, запровадження обмежень проти 100 суден тіньового флоту рф, а також санкції щодо суб’єктів з білорусі, Ірану та Північної Кореї, альтернативних платіжних систем, кіберзлочинців і структур, пов’язаних з російським військово-промисловим комплексом.

В уряді Нової Зеландії наголосили, що ці кроки спрямовані на скорочення нафтових доходів, які живлять війну росії проти України, та демонструють солідарність з українським народом.

Обидві країни закликали росію негайно припинити війну, дотримуватися міжнародного права та поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

