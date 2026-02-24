$43.300.02
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 4568 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
09:05 • 20361 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 17837 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 17185 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45 • 17236 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
24 лютого, 06:54 • 16228 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 22516 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 40697 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 30987 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
Австралія та Нова Зеландія посилили санкції проти рф та надають нову допомогу Україні

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Австралія та Нова Зеландія оголосили про нові пакети санкцій та додаткову фінансову допомогу Києву. Це сталося у четверту річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Австралія та Нова Зеландія посилили санкції проти рф та надають нову допомогу Україні

У четверту річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну Австралія та Нова Зеландія оголосили про нові пакети санкцій і додаткову фінансову допомогу Києву, наголосивши на незмінній підтримці України та необхідності подальшого тиску на москву. Про це повідомляє МЗС Австралії та урядовий сайт Нової Зеландії, передає УНН.

Деталі

В уряді Австралії заявили, що чотири роки агресії росії є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН, а підтримка України залишається принциповою позицією Канберри.

За даними МЗС Австралії, країна вже надала Україні понад 1,7 млрд доларів допомоги, з яких 1,5 млрд доларів - військова підтримка. Окремо 40 млн доларів було спрямовано до Фонду підтримки енергетики України для допомоги в умовах російських атак на критичну інфраструктуру.

Уряд Австралії оголосив про запровадження нового пакета цільових санкцій проти 180 осіб, компаній та суден так званого тіньового флоту рф. Це найбільший санкційний пакет Австралії з лютого 2022 року.

Нові обмеження стосуються фінансового і банківського секторів, оборонної та авіаційної галузей, нафтогазового сектору, транспорту, а також науки і технологій. Вперше Австралія також ввела санкції проти криптовалютних структур, які допомагають обходити міжнародні обмеження і фінансувати військові дії росії.

Крім того, Австралія разом з міжнародними партнерами знизила граничну ціну на російську нафту з 47,60 до 44,10 долара за барель, щоб додатково скоротити доходи москви від експорту енергоносіїв. Загалом Австралія вже запровадила понад 1800 санкцій у відповідь на повномасштабну війну проти України.

Паралельно про нові обмеження та допомогу оголосила Нова Зеландія. Міністр закордонних справ країни Вінстон Пітерс повідомив, що Веллінгтон надасть Україні додаткові 8 млн доларів підтримки та запровадить черговий, 34-й, пакет санкцій проти росії.

Зокрема, 5 млн доларів буде спрямовано на гуманітарну допомогу міжнародним партнерам, які працюють з українським цивільним населенням. Загальний обсяг гуманітарної допомоги Нової Зеландії Україні за чотири роки сягнув 45 млн доларів.

Ще 3 млн доларів країна перерахує до трастового фонду Світового банку для відновлення, реконструкції та підтримки енергетичної стійкості України.

Новий санкційний пакет Нової Зеландії передбачає зниження цінової стелі на російську нафту, запровадження обмежень проти 100 суден тіньового флоту рф, а також санкції щодо суб’єктів з білорусі, Ірану та Північної Кореї, альтернативних платіжних систем, кіберзлочинців і структур, пов’язаних з російським військово-промисловим комплексом.

В уряді Нової Зеландії наголосили, що ці кроки спрямовані на скорочення нафтових доходів, які живлять війну росії проти України, та демонструють солідарність з українським народом.

Обидві країни закликали росію негайно припинити війну, дотримуватися міжнародного права та поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про відсутність передумов для швидкого миру у війні росії проти України. Він зазначив, що москва не має реального прагнення до мирного врегулювання, але Україна має успіхи.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
