Австралия и Новая Зеландия ужесточили санкции против рф и оказывают новую помощь Украине

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину Австралия и Новая Зеландия объявили о новых пакетах санкций и дополнительной финансовой помощи Киеву, подчеркнув неизменную поддержку Украины и необходимость дальнейшего давления на Москву. Об этом сообщает МИД Австралии и правительственный сайт Новой Зеландии, передает УНН.

Детали

В правительстве Австралии заявили, что четыре года агрессии россии являются грубым нарушением международного права и Устава ООН, а поддержка Украины остается принципиальной позицией Канберры.

По данным МИД Австралии, страна уже предоставила Украине более 1,7 млрд долларов помощи, из которых 1,5 млрд долларов - военная поддержка. Отдельно 40 млн долларов было направлено в Фонд поддержки энергетики Украины для помощи в условиях российских атак на критическую инфраструктуру.

Правительство Австралии объявило о введении нового пакета целевых санкций против 180 лиц, компаний и судов так называемого теневого флота рф. Это крупнейший санкционный пакет Австралии с февраля 2022 года.

Новые ограничения касаются финансового и банковского секторов, оборонной и авиационной отраслей, нефтегазового сектора, транспорта, а также науки и технологий. Впервые Австралия также ввела санкции против криптовалютных структур, которые помогают обходить международные ограничения и финансировать военные действия россии.

Кроме того, Австралия вместе с международными партнерами снизила предельную цену на российскую нефть с 47,60 до 44,10 доллара за баррель, чтобы дополнительно сократить доходы москвы от экспорта энергоносителей. В целом Австралия уже ввела более 1800 санкций в ответ на полномасштабную войну против Украины.

Параллельно о новых ограничениях и помощи объявила Новая Зеландия. Министр иностранных дел страны Уинстон Питерс сообщил, что Веллингтон предоставит Украине дополнительные 8 млн долларов поддержки и введет очередной, 34-й, пакет санкций против россии.

В частности, 5 млн долларов будет направлено на гуманитарную помощь международным партнерам, работающим с украинским гражданским населением. Общий объем гуманитарной помощи Новой Зеландии Украине за четыре года достиг 45 млн долларов.

Еще 3 млн долларов страна перечислит в трастовый фонд Всемирного банка для восстановления, реконструкции и поддержки энергетической устойчивости Украины.

Новый санкционный пакет Новой Зеландии предусматривает снижение ценового потолка на российскую нефть, введение ограничений против 100 судов теневого флота рф, а также санкции в отношении субъектов из беларуси, Ирана и Северной Кореи, альтернативных платежных систем, киберпреступников и структур, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

В правительстве Новой Зеландии подчеркнули, что эти шаги направлены на сокращение нефтяных доходов, которые питают войну россии против Украины, и демонстрируют солидарность с украинским народом.

Обе страны призвали россию немедленно прекратить войну, соблюдать международное право и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним

