Австралия и Новая Зеландия ужесточили санкции против рф и оказывают новую помощь Украине

Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Генштаб подтвердил поражение МТЗ подразделения "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с использованием ATACMS
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявлениях
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизней
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войны
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянии
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Дочь Гарика Корогодского рассказала, почему пошла на военную службу
СНБО: Россия совершила сознательную диверсию против Венгрии и Словакии, ударив по нефтепроводу "Дружба"
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рф
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели Минобороны
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Австралия и Новая Зеландия ужесточили санкции против рф и оказывают новую помощь Украине

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Австралия и Новая Зеландия объявили о новых пакетах санкций и дополнительной финансовой помощи Киеву. Это произошло в четвертую годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину.

Австралия и Новая Зеландия ужесточили санкции против рф и оказывают новую помощь Украине

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину Австралия и Новая Зеландия объявили о новых пакетах санкций и дополнительной финансовой помощи Киеву, подчеркнув неизменную поддержку Украины и необходимость дальнейшего давления на Москву. Об этом сообщает МИД Австралии и правительственный сайт Новой Зеландии, передает УНН.

Детали

В правительстве Австралии заявили, что четыре года агрессии россии являются грубым нарушением международного права и Устава ООН, а поддержка Украины остается принципиальной позицией Канберры.

По данным МИД Австралии, страна уже предоставила Украине более 1,7 млрд долларов помощи, из которых 1,5 млрд долларов - военная поддержка. Отдельно 40 млн долларов было направлено в Фонд поддержки энергетики Украины для помощи в условиях российских атак на критическую инфраструктуру.

Правительство Австралии объявило о введении нового пакета целевых санкций против 180 лиц, компаний и судов так называемого теневого флота рф. Это крупнейший санкционный пакет Австралии с февраля 2022 года.

Новые ограничения касаются финансового и банковского секторов, оборонной и авиационной отраслей, нефтегазового сектора, транспорта, а также науки и технологий. Впервые Австралия также ввела санкции против криптовалютных структур, которые помогают обходить международные ограничения и финансировать военные действия россии.

Кроме того, Австралия вместе с международными партнерами снизила предельную цену на российскую нефть с 47,60 до 44,10 доллара за баррель, чтобы дополнительно сократить доходы москвы от экспорта энергоносителей. В целом Австралия уже ввела более 1800 санкций в ответ на полномасштабную войну против Украины.

Параллельно о новых ограничениях и помощи объявила Новая Зеландия. Министр иностранных дел страны Уинстон Питерс сообщил, что Веллингтон предоставит Украине дополнительные 8 млн долларов поддержки и введет очередной, 34-й, пакет санкций против россии.

В частности, 5 млн долларов будет направлено на гуманитарную помощь международным партнерам, работающим с украинским гражданским населением. Общий объем гуманитарной помощи Новой Зеландии Украине за четыре года достиг 45 млн долларов.

Еще 3 млн долларов страна перечислит в трастовый фонд Всемирного банка для восстановления, реконструкции и поддержки энергетической устойчивости Украины.

Новый санкционный пакет Новой Зеландии предусматривает снижение ценового потолка на российскую нефть, введение ограничений против 100 судов теневого флота рф, а также санкции в отношении субъектов из беларуси, Ирана и Северной Кореи, альтернативных платежных систем, киберпреступников и структур, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

В правительстве Новой Зеландии подчеркнули, что эти шаги направлены на сокращение нефтяных доходов, которые питают войну россии против Украины, и демонстрируют солидарность с украинским народом.

Обе страны призвали россию немедленно прекратить войну, соблюдать международное право и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отсутствии предпосылок для скорого мира в войне россии против Украины. Он отметил, что москва не имеет реального стремления к мирному урегулированию, но Украина имеет успехи.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Кибератака
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Беларусь
Всемирный банк
Новая Зеландия
Организация Объединенных Наций
Австралия
Эмманюэль Макрон
Северная Корея
Франция
Украина
Иран