Президент Франції Макрон сумнівається у швидкому завершенні війни
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон заявив про відсутність передумов для швидкого миру у війні росії проти України. Він зазначив, що москва не має реального прагнення до мирного врегулювання, але Україна має успіхи.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наразі не бачить передумов для швидкого настання миру у війні росії проти України, оскільки з боку москви відсутнє реальне прагнення до мирного врегулювання. Про це він заявив під час засідання "коаліції охочих", передає УНН.
Деталі
За словами Макрона, ініціативи, пов’язані з переговорами, не можна згортати, однак варто тверезо оцінювати позицію російської сторони.
Я відносно скептично ставлюся до того, що мир може настати в короткостроковій перспективі. Ми не бачимо з боку росії чіткого бачення миру – такого, яким його бачимо ми
Водночас він наголосив, що Україна має відчутні успіхи як на полі бою, так і у військово-економічному та стратегічному вимірах, тоді як росія зазнає поразок.
"Я повністю погоджуюся, що росія вже зазнала і продовжує зазнавати військових, економічних і стратегічних поразок", – заявив Макрон.
Глава французької держави підкреслив, що ключовим завданням для партнерів України залишається подальша підтримка.
"Ми повинні продовжувати підтримку України. Я дякую всім членам коаліції за цю допомогу. Ми ще будемо обговорювати подальші кроки, зокрема фінансову підтримку", – додав він.
Нагадаємо
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс стоятиме з Україною "протягом усіх майбутніх викликів". Він наголосив на важливості постійної військової допомоги Україні та закликав путіна показати серйозність намірів щодо миру.