Президент Франції Макрон сумнівається у швидкому завершенні війни

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про відсутність передумов для швидкого миру у війні росії проти України. Він зазначив, що москва не має реального прагнення до мирного врегулювання, але Україна має успіхи.

Президент Франції Макрон сумнівається у швидкому завершенні війни

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наразі не бачить передумов для швидкого настання миру у війні росії проти України, оскільки з боку москви відсутнє реальне прагнення до мирного врегулювання. Про це він заявив під час засідання "коаліції охочих", передає УНН.

Деталі

За словами Макрона, ініціативи, пов’язані з переговорами, не можна згортати, однак варто тверезо оцінювати позицію російської сторони.

Я відносно скептично ставлюся до того, що мир може настати в короткостроковій перспективі. Ми не бачимо з боку росії чіткого бачення миру – такого, яким його бачимо ми

– зазначив президент Франції.

Водночас він наголосив, що Україна має відчутні успіхи як на полі бою, так і у військово-економічному та стратегічному вимірах, тоді як росія зазнає поразок.

"Я повністю погоджуюся, що росія вже зазнала і продовжує зазнавати військових, економічних і стратегічних поразок", – заявив Макрон.

Глава французької держави підкреслив, що ключовим завданням для партнерів України залишається подальша підтримка.

"Ми повинні продовжувати підтримку України. Я дякую всім членам коаліції за цю допомогу. Ми ще будемо обговорювати подальші кроки, зокрема фінансову підтримку", – додав він.

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс стоятиме з Україною "протягом усіх майбутніх викликів". Він наголосив на важливості постійної військової допомоги Україні та закликав путіна показати серйозність намірів щодо миру.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Володимир Путін
Марк Рютте
НАТО
Емманюель Макрон
Франція
Україна