Генсек НАТО Рютте в річницю вторгнення рф: Україна потребує більше допомоги

Ексклюзив
09:05 • 6308 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 6588 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 6758 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45 • 8732 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54 • 10360 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 19292 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 38334 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 30162 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 29761 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 23404 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05 • 6272 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 35437 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 55746 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 59186 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 152036 перегляди
Генсек НАТО Рютте в річницю вторгнення рф: Україна потребує більше допомоги

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс стоятиме з Україною "протягом усіх майбутніх викликів". Він наголосив на важливості постійної військової допомоги Україні та закликав путіна показати серйозність намірів щодо миру.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у 4-ту річницю повномасштабного вторгнення росії до України заявив, що НАТО буде стояти поряд з Україною "протягом усіх майбутніх викликів", і наголосив на важливості, щоб Україна продовжувала отримувати необхідну військову допомогу, а також на тому, що глава кремля володимир путін "повинен показати, чи серйозно він налаштований на мир", пише УНН.

Деталі

"Ми зібралися цього ранку, щоб відзначити ще одну жахливу річницю. Чотири роки нещадної війни. Ми пам'ятаємо сьогодні – і щодня – що пережила Україна. Але, віддаючи шану тим, хто загинув і хто страждає, ми також маємо надію. Натхненні чотирма роками незламного опору. Чотирма роками непохитної стійкості", - вказав Рютте.

Він зазначив, що вперше мав честь звернутися до парламенту України лише через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

"Тоді я сказав, що ця війна стосується "права суверенного народу обирати свій власний шлях. Ідеться про свободу. Вашу і нашу". Це залишається вірним і сьогодні", - зазначив Генсек НАТО.

НАТО стояло з Україною з самого початку. Ми з вами сьогодні і будемо з вами протягом усіх майбутніх викликів

- наголосив Рютте.

Він зауважив, що знову був в Україні лише три тижні тому.

"Я бачив, як росія безжально вразила будинки та джерела живлення. Я зустрівся з жителями села Ягідне, які пережили жорстокість російського полону, і я віддав шану загиблим героям на Майдані. Україна - це країна тихих героїв, де і цивільні, і солдати несуть тягар війни", - вказав він.

Вкрай важливо, щоб Україна продовжувала отримувати необхідну військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Щоб Україна могла захищатися від російського терору з неба та утримувати передову. Ця підтримка є надзвичайно важливою. Україні потрібно більше. Тому що обіцянка допомоги не закінчує війну. Україні потрібні боєприпаси сьогодні і щодня, поки не припиниться кровопролиття

- вказав Рютте.

Він зазначив, що "Україна продовжує стримувати російську агресію, і незважаючи на заяви путіна, росія не змогла реалізувати свої амбіції на полі бою".

путін повинен показати, чи серйозно він налаштований на мир. Президент Трамп з самого початку чітко дав зрозуміти, що хоче закінчити війну зараз. Український народ заслуговує на справедливий і тривалий мир. Їхня безпека – це наша безпека. Не може бути справжнього миру в Європі без справжнього миру в Україні

- сказав Рютте.

І додав:

Коли бойові дії врешті припиняться, мир має зберегтися, з сильними українськими силами, готовими до стримування та захисту, та ефективними гарантіями безпеки від партнерів України – Європи, Канади та Сполучених Штатів. Це забезпечить стабільність для відбудови України та стане основою її процвітання

"Я знаю, що важко думати про майбутнє, коли залишається стільки труднощів. Це була похмура зима для України, але є надія та допомога. У найпохмуріші дні Другої світової війни Вінстон Черчилль сказав: "Наші якості та вчинки повинні горіти та світитися крізь морок Європи". Полум'я свободи живе в Україні. І це полум'я продовжує горіти та світитися. Слава Україні", - наголосив Генсек НАТО.

Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявах24.02.26, 10:32 • 6742 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Майдан Незалежності
Електроенергія
Володимир Путін
благодійність
Марк Рютте
НАТО
Канада
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна