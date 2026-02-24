Генсек НАТО Рютте в річницю вторгнення рф: Україна потребує більше допомоги

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у 4-ту річницю повномасштабного вторгнення росії до України заявив, що НАТО буде стояти поряд з Україною "протягом усіх майбутніх викликів", і наголосив на важливості, щоб Україна продовжувала отримувати необхідну військову допомогу, а також на тому, що глава кремля володимир путін "повинен показати, чи серйозно він налаштований на мир", пише УНН.

Деталі

"Ми зібралися цього ранку, щоб відзначити ще одну жахливу річницю. Чотири роки нещадної війни. Ми пам'ятаємо сьогодні – і щодня – що пережила Україна. Але, віддаючи шану тим, хто загинув і хто страждає, ми також маємо надію. Натхненні чотирма роками незламного опору. Чотирма роками непохитної стійкості", - вказав Рютте.

Він зазначив, що вперше мав честь звернутися до парламенту України лише через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

"Тоді я сказав, що ця війна стосується "права суверенного народу обирати свій власний шлях. Ідеться про свободу. Вашу і нашу". Це залишається вірним і сьогодні", - зазначив Генсек НАТО.

НАТО стояло з Україною з самого початку. Ми з вами сьогодні і будемо з вами протягом усіх майбутніх викликів - наголосив Рютте.

Він зауважив, що знову був в Україні лише три тижні тому.

"Я бачив, як росія безжально вразила будинки та джерела живлення. Я зустрівся з жителями села Ягідне, які пережили жорстокість російського полону, і я віддав шану загиблим героям на Майдані. Україна - це країна тихих героїв, де і цивільні, і солдати несуть тягар війни", - вказав він.

Вкрай важливо, щоб Україна продовжувала отримувати необхідну військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Щоб Україна могла захищатися від російського терору з неба та утримувати передову. Ця підтримка є надзвичайно важливою. Україні потрібно більше. Тому що обіцянка допомоги не закінчує війну. Україні потрібні боєприпаси сьогодні і щодня, поки не припиниться кровопролиття - вказав Рютте.

Він зазначив, що "Україна продовжує стримувати російську агресію, і незважаючи на заяви путіна, росія не змогла реалізувати свої амбіції на полі бою".

путін повинен показати, чи серйозно він налаштований на мир. Президент Трамп з самого початку чітко дав зрозуміти, що хоче закінчити війну зараз. Український народ заслуговує на справедливий і тривалий мир. Їхня безпека – це наша безпека. Не може бути справжнього миру в Європі без справжнього миру в Україні - сказав Рютте.

І додав:

Коли бойові дії врешті припиняться, мир має зберегтися, з сильними українськими силами, готовими до стримування та захисту, та ефективними гарантіями безпеки від партнерів України – Європи, Канади та Сполучених Штатів. Це забезпечить стабільність для відбудови України та стане основою її процвітання

"Я знаю, що важко думати про майбутнє, коли залишається стільки труднощів. Це була похмура зима для України, але є надія та допомога. У найпохмуріші дні Другої світової війни Вінстон Черчилль сказав: "Наші якості та вчинки повинні горіти та світитися крізь морок Європи". Полум'я свободи живе в Україні. І це полум'я продовжує горіти та світитися. Слава Україні", - наголосив Генсек НАТО.

