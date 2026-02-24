$43.300.02
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявлениях
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизней
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войны
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянии
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - Фицо
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость
Генсек НАТО Рютте в годовщину вторжения РФ: Украина нуждается в большей помощи

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс будет стоять с Украиной «на протяжении всех будущих вызовов». Он подчеркнул важность постоянной военной помощи Украине и призвал Путина показать серьезность намерений относительно мира.

Генсек НАТО Рютте в годовщину вторжения РФ: Украина нуждается в большей помощи

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в 4-ю годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину заявил, что НАТО будет стоять рядом с Украиной "на протяжении всех будущих вызовов", и подчеркнул важность того, чтобы Украина продолжала получать необходимую военную помощь, а также то, что глава кремля владимир путин "должен показать, серьезно ли он настроен на мир", пишет УНН.

Детали

"Мы собрались этим утром, чтобы отметить еще одну ужасную годовщину. Четыре года беспощадной войны. Мы помним сегодня – и каждый день – что пережила Украина. Но, отдавая дань уважения тем, кто погиб и кто страдает, мы также имеем надежду. Вдохновленные четырьмя годами несокрушимого сопротивления. Четырьмя годами непоколебимой стойкости", - указал Рютте.

Он отметил, что впервые имел честь обратиться к парламенту Украины всего через несколько недель после полномасштабного вторжения россии в 2022 году.

"Тогда я сказал, что эта война касается "права суверенного народа выбирать свой собственный путь. Речь идет о свободе. Вашей и нашей". Это остается верным и сегодня", - отметил Генсек НАТО.

НАТО стояло с Украиной с самого начала. Мы с вами сегодня и будем с вами на протяжении всех будущих вызовов

- подчеркнул Рютте.

Он отметил, что снова был в Украине всего три недели назад.

"Я видел, как россия безжалостно поразила дома и источники питания. Я встретился с жителями села Ягодное, которые пережили жестокость российского плена, и я отдал дань уважения погибшим героям на Майдане. Украина - это страна тихих героев, где и гражданские, и солдаты несут бремя войны", - указал он.

Крайне важно, чтобы Украина продолжала получать необходимую военную, финансовую и гуманитарную помощь. Чтобы Украина могла защищаться от российского террора с неба и удерживать передовую. Эта поддержка чрезвычайно важна. Украине нужно больше. Потому что обещание помощи не заканчивает войну. Украине нужны боеприпасы сегодня и каждый день, пока не прекратится кровопролитие

- указал Рютте.

Он отметил, что "Украина продолжает сдерживать российскую агрессию, и несмотря на заявления путина, россия не смогла реализовать свои амбиции на поле боя".

путин должен показать, серьезно ли он настроен на мир. Президент Трамп с самого начала четко дал понять, что хочет закончить войну сейчас. Украинский народ заслуживает справедливого и длительного мира. Их безопасность – это наша безопасность. Не может быть настоящего мира в Европе без настоящего мира в Украине

- сказал Рютте.

И добавил:

Когда боевые действия в конце концов прекратятся, мир должен сохраниться, с сильными украинскими силами, готовыми к сдерживанию и защите, и эффективными гарантиями безопасности от партнеров Украины – Европы, Канады и Соединенных Штатов. Это обеспечит стабильность для восстановления Украины и станет основой ее процветания

"Я знаю, что трудно думать о будущем, когда остается столько трудностей. Это была мрачная зима для Украины, но есть надежда и помощь. В самые мрачные дни Второй мировой войны Уинстон Черчилль сказал: "Наши качества и поступки должны гореть и светиться сквозь мрак Европы". Пламя свободы живет в Украине. И это пламя продолжает гореть и светиться. Слава Украине", - подчеркнул Генсек НАТО.

Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявлениях

Политика
