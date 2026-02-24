Президент Франции Макрон сомневается в скором завершении войны

$43.300.02
51.010.09
ukenru
12:04 • 212 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТЗ подразделения "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с использованием ATACMS
Эксклюзив
09:05 • 16029 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
08:57 • 15297 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
08:32 • 14867 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
07:45 • 15586 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
06:54 • 15235 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 21838 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 40286 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 30711 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 30285 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
77%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Одесская область восстанавливает электроснабжение после российских атак: 18 тысяч абонентов остаются без света24 февраля, 02:21 • 11067 просмотра
Волонтер пострадал от атаки FPV-дрона на Купянщине во время эвакуации местных: прокуратура начала расследованиеPhoto24 февраля, 02:58 • 6106 просмотра
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto07:05 • 18401 просмотра
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo09:17 • 5192 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений09:44 • 11676 просмотра
публикации
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
09:05 • 16018 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 40723 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 60693 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 64014 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 156875 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Государственная граница Украины
Франция
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 22237 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 20076 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 20826 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 73509 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 70342 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Financial Times
9К720 Искандер
Отопление

Президент Франции Макрон сомневается в скором завершении войны

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отсутствии предпосылок для скорого мира в войне России против Украины. Он отметил, что Москва не имеет реального стремления к мирному урегулированию, но Украина имеет успехи.

Президент Франции Макрон сомневается в скором завершении войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не видит предпосылок для быстрого наступления мира в войне России против Украины, поскольку со стороны Москвы отсутствует реальное стремление к мирному урегулированию. Об этом он заявил во время заседания "коалиции желающих", передает УНН.

Подробности

По словам Макрона, инициативы, связанные с переговорами, нельзя сворачивать, однако стоит трезво оценивать позицию российской стороны.

Я относительно скептически отношусь к тому, что мир может наступить в краткосрочной перспективе. Мы не видим со стороны России четкого видения мира – такого, каким его видим мы

– отметил президент Франции.

В то же время он подчеркнул, что Украина имеет ощутимые успехи как на поле боя, так и в военно-экономическом и стратегическом измерениях, тогда как Россия терпит поражения.

"Я полностью согласен, что Россия уже потерпела и продолжает терпеть военные, экономические и стратегические поражения", – заявил Макрон.

Глава французского государства подчеркнул, что ключевой задачей для партнеров Украины остается дальнейшая поддержка.

"Мы должны продолжать поддержку Украины. Я благодарю всех членов коалиции за эту помощь. Мы еще будем обсуждать дальнейшие шаги, в частности финансовую поддержку", – добавил он.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс будет стоять с Украиной "на протяжении всех будущих вызовов". Он подчеркнул важность постоянной военной помощи Украине и призвал Путина показать серьезность намерений относительно мира.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Владимир Путин
Марк Рютте
НАТО
Эмманюэль Макрон
Франция
Украина