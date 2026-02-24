Президент Франции Макрон сомневается в скором завершении войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не видит предпосылок для быстрого наступления мира в войне России против Украины, поскольку со стороны Москвы отсутствует реальное стремление к мирному урегулированию. Об этом он заявил во время заседания "коалиции желающих", передает УНН.

Подробности

По словам Макрона, инициативы, связанные с переговорами, нельзя сворачивать, однако стоит трезво оценивать позицию российской стороны.

Я относительно скептически отношусь к тому, что мир может наступить в краткосрочной перспективе. Мы не видим со стороны России четкого видения мира – такого, каким его видим мы – отметил президент Франции.

В то же время он подчеркнул, что Украина имеет ощутимые успехи как на поле боя, так и в военно-экономическом и стратегическом измерениях, тогда как Россия терпит поражения.

"Я полностью согласен, что Россия уже потерпела и продолжает терпеть военные, экономические и стратегические поражения", – заявил Макрон.

Глава французского государства подчеркнул, что ключевой задачей для партнеров Украины остается дальнейшая поддержка.

"Мы должны продолжать поддержку Украины. Я благодарю всех членов коалиции за эту помощь. Мы еще будем обсуждать дальнейшие шаги, в частности финансовую поддержку", – добавил он.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс будет стоять с Украиной "на протяжении всех будущих вызовов". Он подчеркнул важность постоянной военной помощи Украине и призвал Путина показать серьезность намерений относительно мира.